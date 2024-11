Virgil van Dijk deelt zeer opvallend detail over reanimatie van Ádám Szalai

Virgil van Dijk heeft het medische noodgeval zaterdagavond tijdens de Nations League-wedstrijd Nederland - Hongarije (4-0) ervaren als een schok. De aanvoerder van het Nederlands elftal deelt na afloop van de wedstrijd opmerkelijke nieuwe informatie over Ádám Szalai, de assistent-bondscoach van Hongarije die per ambulance naar het ziekenhuis is gebracht.

“Het is wel een schok natuurlijk", zegt Van Dijk voor de camera van de NOS. Szalai ging in de zevende minuut van de wedstrijd opeens naar de grond, waarna er paniek ontstond op de bank bij Hongarije. "Je ziet iemand liggen. Je ziet iemand trillen. Dan is het toch wel even eng, eerlijk gezegd."

Szalai werd bij de dug-out van Hongarije behandeld. De paniek bij de omstanders nam daarna gelukkig af. “Op een gegeven moment schemerde door dat hij stabiel was", zegt Van Dijk.

Op het veld sprak Van Dijk met Dominik Szoboszlai, zijn ploeggenoot bij Liverpool. “Ik vroeg aan Szoboszlai of hij dit eerder had meegemaakt. Dat bleek dus wel zo te zijn. Heel eng om te zien, maar ik hoop dat het goed met hem gaat en dat hij er goed bovenop mag komen."

Jeroen Stekelenburg vraagt voor de zekerheid door of Van Dijk bedoelt dat Szalai dit eerder heeft meegemaakt. "Ja, het is de assistent-trainer volgens mij. Hij had het eerder al een keer meegemaakt, zei Szoboszlai. Het is verschrikkelijk, maar hopelijk herstelt hij er goed van. Dat is het allerbelangrijkste.”

De vraag was daarna of de wedstrijd nog hervat zou worden. "Wij wachten eigenlijk op hun beslissing daarover", aldus Van Dijk. “De spelers van Hongarije moesten de beslissing maken of zij verder wilden spelen. Ik denk dat het van veel kracht getuigt dat ze verder wilden spelen. Heel veel respect daarvoor.”

Van Dijk gaf daarna kort zijn mening over de wedstrijd. "Het was een slordige wedstrijd met fases, maar in het algemeen een welverdiende overwinning. We waren heel slordig. We wilden de vrije man bereiken tussen de linies. Daar wachtten zij op. Maar het belangrijkst is de overwinning, zeker in deze fase van het seizoen."