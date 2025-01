Vink waarschuwt PSV: 'Anders taferelen zoals bij Ajax met Ten Hag en Overmars'

Marciano Vink vindt dat PSV de ontwikkeling van jonge en talentvolle spelers beter moet managen. De voormalig middenvelder van de Eindhovenaren is bang dat er anders een exodus aan talenten zal plaatsvinden uit het Philips Stadion.

''Je moet je jeugdspelers, dus spelers zoals Land, Babadi, Jesper Uneken en noem ze allemaal maar op, wél perspectief bieden'', geeft Vink dinsdag in Voetbalpraat als dringend advies mee aan PSV.

''Op het moment dat je een ramvol middenveld hebt en een bank met allemaal internationals is dat leuk voor de Champions League, maar tevens een slecht signaal naar Land en Babadi'', voegt Vink, die vervolgens een vergelijking trekt met Ajax, daaraan toe in het praatprogramma.

''Dan krijg je taferelen zoals bij Ajax met Erik ten Hag en Marc Overmars. Een hele rits aan talentvolle spelers, zoals Noa Lang, Sven Botman, Azor Matusiwa en Sergiño Dest, zijn destijds vertrokken bij Ajax en later ergens anders doorgebroken. Daar moet je voor waken'', waarschuwt Vink PSV nogmaals.

''Ik zie spelers op de bank bij PSV die basisspelers horen te zijn'', aldus de bezorgde Vink, die wordt aangevuld door tafelgenoot Sjoerd Mossou.

''Hier zie je toch perfect aan dat deze jongens veel beter af waren geweest als ze in de situatie hadden gezeten zoals die bij Feyenoord is'', betrekt de voetbaljournalist de Rotterdamse club in de discussie.

Mossou doelt op het feit dat Feyenoord geen beloftenteam heeft in de Keuken Kampioen Divisie en jonge talenten onderbrengt bij andere Eredivisie-clubs. ''Zoals Sauer bij NAC Breda en Shiloh ‘t Zand en Mimeirhel Benita bij Heracles Almelo.''