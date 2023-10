Vink voorziet grote transfer voor Feyenoorder: 'Sinds hij terechtgewezen is…’

Donderdag, 19 oktober 2023 om 08:10 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:12

Marciano Vink heeft hoge verwachtingen van Quilindschy Hartman. De analist ziet een bepaalde zelfverzekerdheid bij de linksback (21) die hem vertelt dat hij het wel eens hoger zou kunnen schoppen dan Tyrell Malacia, Hartmans voorganger bij Feyenoord. "Ik zie niet bij Hartman dat hij een mega-inzinking krijgt", aldus Vink bij Voetbalpraat.

Sinds afgelopen interlandperiode is Hartman het gesprek van de dag in Nederland. De jonge Feyenoorder debuteerde glansrijk voor Oranje tegen Frankrijk (1-2 verlies, Hartman scoorde de enige Nederlandse treffer) en legde ook een prima vervolginterland op de mat tegen Griekenland (0-1 winst). Hartman komt woensdag ook bij Voetbalpraat aan bod.

"Het is een jongen die zó onbevangen speelt", zegt presentator Jan Joost van Gangelen over de linkspoot. "En ik weet het: in het begin kun je onbevangen spelen – maar er lijkt maar één knop op deze gozer te zitten..."

Vink haakt in. "Het is echt sinds dat hij terechtgewezen is over zijn druistigheid bij Ajax – Feyenoord, toen hij na twintig minuten werd gewisseld (maart dit jaar, red.). Dat is het knappe: je moet van dat soort momenten leren, en hij heeft dat moment echt aangepakt om in ieder geval die gekke druistigheid kwijt te raken."

"Ik denk dat hij zoveel vertrouwen krijgt van Slot, plus het hele team: met Hancko naast je, Trauner die niet gek te maken is en Geertruida die in een betere vorm steekt. Die jongen zit in zo'n flow en het zal me niet verbazen dat er aan het eind van het seizoen een grote club komt, of misschien in de winterstop, je weet het niet."

Hartman vs. Malacia

Tafelgenoot Yordi Yamali trekt de vergelijking met Malacia. De journalist annex podcastmaker heeft het idee dat Hartman 'hetzelfde traject ingaat' als de huidige back van Manchester United, die lang niet altijd zeker is van speeltijd. "Vind jij Hartman niet een veel completere voetballer dan Malacia?", stelt Vink. "Malacia was snel, en op bepaalde momenten hard, maar als ik kijk naar Hartmans balbehandeling en drive… Ik kijk op een of andere manier met heel veel plezier naar hem."

"Bij Malacia waren er heel veel wedstrijden dat we hem niet zagen of dat ik dacht van: het komt er niet helemaal uit wat ik dacht dat je had kunnen brengen. Ik heb bij hem (Hartman, red.) het gevoel dat hij daarvan niet wakker ligt en gewoon zijn ding doet. En dat hij echt wel een niveau hoger aan zou kunnen aan het eind van dit seizoen, misschien over twee seizoenen. Hij komt er wel", aldus Vink.