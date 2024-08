Marciano Vink sluit niet uit dat er na Jordan Teze nóg een speler vertrekt bij PSV

Marciano Vink sluit niet uit dat Ricardo Pepi deze transferwindow zou kunnen vertrekken bij PSV. De Amerikaanse spits moet genoegen nemen met een reserverol, achter aanvoerder en eerste keus Luuk de Jong.

De Jong bereidde zaterdag, tijdens het overtuigend gewonnen duel met RKC (5-1), één doelpunt voor. De 33-jarige aanvalsleider gaf de beslissende pass op Jerdy Schouten, die voor de 2-0 tekende.

ESPN-presentratrice Aletha Leidelmeijer richt zich tijdens de nabeschouwing bij De Eretribune tot Karim El Ahmadi. “Jij zei ook meteen: Pepi valt goed in.” De analyticus reageert bevestigend.

“Ja, hij maakt een gretige indruk”, oordeelt El Ahmadi. “Maar dat doet hij meestal wel. Het was voor Pepi ook lekker geweest als hij als invaller een goal had gemaakt. Dan kom je nog dichterbij om straks te gaan spelen.”

Jan Joost van Gangelen begrijpt dat de voormalig spits van onder meer FC Groningen een reserverol beu is. “Hoeveel geduld moet die jongen houden?”, vraagt de presentator zich hardop af.

“De Jong heeft natuurlijk een fantastisch seizoen gehad vorig jaar”, antwoordt El Ahmadi. “Dus hij zal nog wel veel krediet hebben. Maar het zit wel dicht bij elkaar.” Peter Bosz is geenszins van plan om Pepi elders te lozen.

“Dat snap ik, PSV wil hem niet kwijt, want het is een geweldige stand-in”, begint Vink. "PSV is een fantastische club, maar om wekelijks te beginnen op de bank, terwijl je bij een andere club in de basis zou kunnen staan...”

“Ik snap dat PSV hem wil houden, zij willen een Champions League-waardige selectie hebben”, vervolgt Vink. “Maar als speler zelf heb je natuurlijk ook bepaalde behoeftes. Je begrijpt dat je achter Luuk de Jong zit als hij zo’n geweldig seizoen speelt, alleen het kan zomaar dat De Jong weer zo’n seizoen heeft”, wijst de analyticus op mogelijk nog een heel seizoen bankzitten voor Pepi.