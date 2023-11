Vink kritisch op tegen Marseille verwachte Ajacied: ‘Veel met zichzelf bezig’

Donderdag, 30 november 2023 om 11:38 • Wessel Antes

Marciano Vink is nog niet onder de indruk van de prestaties van Benjamin Tahirovic in het shirt van Ajax tot dusver. Dat liet de analist van ESPN woensdagavond blijken in Voetbalpraat. De twintigjarige controleur wordt donderdagavond tegen Olympique Marseille in de basiself verwacht, waardoor hij onderwerp van gesprek is.

Ajax komt donderdag om 21:00 uur in actie tegen Marseille. Eind september eindigde het duel tussen beide clubs in een 3-3 gelijkspel in de Johan Cruijff ArenA. Vink is van mening dat Ajax zich heeft ontwikkeld in de afgelopen maanden. “Ajax is nu in een iets betere vorm in vergelijking met de eerste wedstrijd. Daar was het echt ren je rot. Toen lag het zo open en zo speelt Ajax nu niet meer.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vink ziet duidelijk veranderingen in het spel van Ajax onder trainer John van 't Schip. “Bij balbezit zie je de patronen een beetje terugkomen, je zag Steven Berghuis weer mooie passjes geven en je ziet de diepte weer. Je ziet een heleboel dingen die herkenbaar zijn voor het spel van Ajax.”

Sinds de aanstelling van Van 't Schip won Ajax van FC Volendam (2-0), sc Heerenveen (4-1) en Vitesse (5-0). De resultaten tegen Brighton & Hove Albion (0-2 nederlaag) en Almere City (2-2) waren overigens wel teleurstellend voor de Nederlandse recordkampioen.

Ajax kan nog steeds veel verbeteren onder Van 't Schip, zo stelt Vink. “Bij balverlies of als ze de bal niet in het bezit hebben worden er nog steeds veel fouten gemaakt. Dat zit hem in de intensiteit waarmee er druk wordt gezet, de sprintjes die worden gedaan en de duels. Dat is vooral hetgeen waar Ajax weer problemen mee gaat krijgen, tenzij ze in de tussentijd ineens het licht gezien hebben. Ik denk dat in die omschakeling weer een probleem gaat liggen.”

Tahirovic

Vink ligt in het bijzonder Tahirovic uit. “Dat is een leuke voetballer, maar die heeft ook zijn momenten dat hij nog met zichzelf bezig is. Soms staat hij niet helemaal waar hij moet staan of maakt hij een aantal fouten. Ik denk dat het voor Ajax gewoon een hele moeilijke wedstrijd wordt.”

De inmiddels ontslagen technisch directeur Sven Mislintat nam Tahirovic afgelopen zomer voor 7,5 miljoen euro over van AS Roma. Sindsdien speelde de Bosnisch international 923 minuten voor Ajax, verdeeld over 13 optredens. Daarin wist hij klaarblijkelijk nog geen indruk te maken op Vink.