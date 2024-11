Vink constateert kwetsbaarheid in spel van Henderson: 'Moet Ajax iets op verzinnen'

De analisten van Voetbalpraat kijken woensdag met een kritische blik naar het spel van Jordan Henderson. Ali Boussaboun oordeelt dat de 34-jarige middenvelder van Ajax niet altijd van grote waarde is op voetballend gebied. Marciano Vink ziet een gebrek in het spel van de Engelsman.

''Hij is belangrijk op zijn manier, maar ik zie soms ook dingen waar ik van denk: Dat is onnodig. Je ziet Henderson bijvoorbeeld helemaal naar de achterste linie gaan om de bal op te halen, om hem vervolgens weer terug te spelen over drie meter. Dan lijkt het net of hij veel doet, maar eigenlijk doet hij heel weinig'', vindt Boussaboun Henderson niet veel toevoegen aan het spel van Ajax.

Vink zag Henderson tegen Feyenoord en PSV goede dingen omdat hij door beide tegenstanders werd vrijgelaten. ''Dan kan hij het spelletje van achteruit spelen. Dat is vrij simpel.''

''Op het moment dat Youri Regeer van FC Twente hem vastzette en doordekte, zag je dat er fouten ontstonden. Daar zal Ajax wel iets op moeten verzinnen'', geeft Vink mee aan trainer Francesco Farioli.

Kees Kwakman ziet Henderson juist als een belangrijke schakel voor dit Ajax. ''Ik ben wel fan van het hele pakket van Henderson. Hij is niet in de meest makkelijke periode bij Ajax gekomen'', verwijst hij naar vorig seizoen, toen Ajax enkele turbulente maanden doormaakte.

''Je leest nu ook dat hij dingen buiten het voetbal om oppakt bij Ajax. En dat is iets wat Ajax in de laatste jaren heeft weggegooid met onder anderen Daley Blind, Davy Klaassen en Dusan Tadic.''

Kwakman is het er mee eens dat Henderson afgelopen zondag geen geweldige beurt maakte in de uitwedstrijd van Ajax tegen Twente. ''In de tweede helft was hij inderdaad wat minder.''