Vinícius Júnior pleit voor andere locatie WK 2030 als situatie in Spanje 'niet is geëvolueerd'

Vinícius Júnior heeft zijn zorgen geuit over Spanje als gastland voor het WK 2030. De Braziliaan, die in dat land als speler van Real Madrid meermaals te maken heeft (gehad) met racisme, denkt dat het beter zou zijn als Spanje het WK niet krijgt toegewezen áls het land tegen die tijd 'niet geëvolueerd' is.

Vinícius heeft in de loop der jaren meerdere racistische uitingen moeten doorstaan. Zo ging het tegen Valencia in Mestalla in 2023 flink mis toen hij meermaals en overduidelijk werd uitgescholden om zijn huidskleur. Eerder dat jaar werd een 'Vinícius-pop' aan een brug gehangen door fans van Atlético Madrid, vlak voor de derby tegen Real Madrid.

Ook heeft hij bij Osasuna, Mallorca, Real Valladolid en FC Barcelona te maken gekregen met racisme. Vinícius spreekt zich regelmatig fel uit tegen racisme en heeft houdt zich ook tegenover CNN niet in.

"Ik hoop dat Spanje kan evolueren en dat het begrijpt hoe ernstig het is om iemand te beledigen om de kleur van iemands huid" vertelt Vinícius.

"Als de zaken in 2030 niet zijn geëvolueerd, denk ik dat het WK van locatie zal moeten veranderen." Naast Spanje zijn ook Portugal en Marokko gastheren. De eerste wedstrijd van dat WK wordt gespeeld in Uruguay, de tweede en derde in respectievelijk Argentinië en Paraguay.

"De spelers voelen zich niet prettig en zonder vertrouwen in een land waar je het slachtoffer kan worden van racisme. Dat is erg lastig. Maar ik dat de zaken kunnen veranderen en wil er alles aan doen om daar mijn steentje aan bij te dragen."

"Heel veel mensen in Spanje, de meerderheid, zijn geen racisten. Maar een kleine groep blijft het imago van een land, waar het heel fijn leven is, aantasten. Ik houd ervan om hier te zijn, voor Real Madrid te spelen en de beste voorwaarden te hebben om hier met mijn familie te wonen", aldus Vinícius.