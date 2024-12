Vinícius Júnior herstelt razendsnel: Real Madrid heeft de Braziliaan veel eerder dan gedacht terug

Vinícius Júnior kan mogelijk in het Champions League-duel met Atalanta weer in actie komen voor Real Madrid, zo vertelt trainer Carlo Ancelotti vrijdag op de persconferentie. Bovendien meldt de Italiaanse keuzeheer dat David Alaba in januari terug zal keren.

Vinícius Júnior raakte eind november geblesseerd en de verwachting was dat hij zeker een maand uit de roulatie zou zijn. Onder meer het Champions League-duel met Atalanta zou onhaalbaar zijn en ook de wedstrijd tegen Rayo Vallecano zou voor de Braziliaan op losse schroeven staan. Niets blijkt minder waar.

“Vinícius zal er zaterdag tegen Girona nog niet bij zijn, maar hij zit bij de selectie voor de wedstrijd tegen Atalanta”, zo onthult Ancelotti tijdens het persmoment. “Alaba keert terug in januari.”

De Oostenrijkse verdediger kampt al bijna een jaar met een zware knieblessure, die hij op 17 december 2023 opliep. In de komende weken gaat hij zijn trainingsarbeid verder intensiveren om begin 2025 weer op het veld te kunnen staan.

Het is zeer goed nieuws voor Real Madrid, dat door de vele blessures achterin eigenlijk noodgedwongen op zoek moest gaan naar versterkingen. Mogelijk hoeven er door de terugkeer van Alaba geen verdedigers bijgekocht te worden.

Vinícius ontbrak in de wedstrijden tegen Liverpool, Getafe en Athletic Club. Het duel met Getafe werd ook zonder de Braziliaan winnend afgesloten, maar de andere wedstrijden gingen verloren. Het is nog onduidelijk of hij tegen Atalanta in de basis kan staan.

Real Madrid gaat door een moeizame periode, want in de Champions League bezet de Koninklijke met zes punten een magere 24ste plek. Directe plaatsing voor de achtste finale is overigens nog altijd haalbaar voor de ploeg van Ancelotti, want met wedstrijden tegen Atalanta, RB Salzburg en Stade Brest is het resterende programma relatief eenvoudig.