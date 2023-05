Vinícius toont in aangrijpend filmpje 5 keer bewijs van racisme: ‘Onmenselijk'

Dinsdag, 23 mei 2023 om 10:16 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:23

Vinícius Júnior is helemaal klaar met het racisme waar hij dit seizoen in LaLiga veelvuldig mee geconfronteerd werd. Als bewijs heeft de aanvaller van Real Madrid een videocompilatie op Instagram gepost. Hierin laat de Braziliaan nogmaals zien dat hij dit seizoen in vijf uitduels had te dealen met racisme. Het incident rond Vinícius, die zondagavond racistisch werd bejegend tijdens de wedstrijd tussen Valencia en Real Madrid (1-0), deed maandag ook al veel stof opwaaien.

“Elke uitwedstrijd is er wel een onaangename verrassing”, schrijft Vinicius bij de videocompilatie op Instagram. “En er waren er veel dit seizoen. Doodswensen, een opgehangen pop, racistische spreekkoren en oerwoudgeluiden. Allemaal is het opgenomen. Incidenten, zegt men dan. Maar het zijn geen incidenten. Het gebeurt continu en het heeft zich over verschillende Spaanse steden verspreid.”

De aanvaller van Real Madrid vraagt zich af wat er nog meer nodig is om de mensen die hem racistisch bejegenen te straffen en om clubs sancties op te leggen? “Waarom kaarten de sponsors dit niet aan bij LaLiga? Waarom brengen de televisiezenders deze barbaarsheid niet in beeld? Het probleem wordt erger en erger. Het bewijs staat in de videocompilatie. Nu vraag ik u: van hoeveel van deze racisten zijn hun naam en foto op websites geopenbaard? Ik antwoord om het makkelijker te maken: nul. Geen enkele racist die zich publiekelijk heeft verontschuldigd. Dit is geen voetbal, dit is onmenselijk.”

Christusbeeld in Rio blijft donker

Het wereldberoemde Christusbeeld in Rio de Janeiro bleef maandagavond een uur niet verlicht uit solidariteit met Vinícius Júnior vanwege het racisme-incident tijdens de wedstrijd tegen Valencia. De aanvaller liet via sociale media weten dat het gebaar in zijn geboorteland hem ontroerde. Tijdens de wedstrijd in Mestalla was er een groep fans die Vinícius door middel van een megafoon constant beledigde. Later in de wedstrijd raakte de Braziliaanse vleugelaanvaller ook nog betrokken bij een opstootje en kreeg hij de rode kaart voorgehouden.

Daags na de hectische wedstrijd in Valencia meldde Vinícius zich op zijn sociale kanalen. "Het was niet de eerste keer, noch de tweede, noch de derde. Racisme is normaal in LaLiga. De teams vinden het normaal, de bond ook en de tegenstanders moedigen het aan. Dat spijt me zeer. De competitie die ooit toebehoorde aan Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano en Messi behoort vandaag toe aan racisten."

Die woorden schoten vervolgens in het verkeerde keelgat bij Javier Tebas. De baas van LaLiga, de organisatie die de competitie organiseert, vindt niet dat er sprake is van stelselmatig racisme. "Het is oneerlijk om te zeggen dat Spanje en LaLiga racistisch zijn. We bestrijden racisme op de zwaarste manier en hebben dit seizoen negen meldingen van racisme gedaan, waarvan acht tegen Vinícius. We identificeren de idioten die verantwoordelijk zijn en dragen alle meldingen over aan de instanties. Racisme is een uiterst zeldzame gebeurtenis in onze competitie en dat willen we elimineren, maar we mogen niet toestaan dat de reputatie van de competitie wordt aangetast."