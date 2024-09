Vincent Janssen mist strafschop, maar schiet Royal Antwerp samen met Tjaronn Cherydan tóch naar zege

Royal Antwerp heeft zondagmiddag een overwinning geboekt. In de tweede helft nam the Great Old aan de hand van Vincent Janssen en Tjaronn Chery afstand van Union St. Gilloise: 2-0.

Bijzonderheden:

Antwerp trad aan met dus Janssen en Chery, maar ook met Gyrano Kerk en Toby Alderweireld in de basiself. Kerk dacht na een minuut spelen de score te openen, maar door zijn treffer ging wegens buitenspel en na een VAR-interventie een streep.

Na een halfuur spelen kreeg de ploeg van Jonas de Roeck de uitgelezen kans op de openingstreffer. De bal ging na een handsbal op de stip, maar Janssen faalde opzichtig vanaf elf meter.

In het tweede bedrijf greep de voormalig spits van onder andere AZ en Tottenham Hotspur zijn revanche. Na een slim kopballetje terug van Jacob Ondrejka volleerde Janssen hard raak: 2-0. Hij vierde zijn treffer zichtbaar gefrustreerd, waarbij hij doelman Anthony Moris boos aanstaarde.

Tien minuten later was daar ook de verdubbeling van de marge. Een voorzet van de rechterkant eindigde bij de tweede paal, waar Chery stond te wachten. De 36-jarige creatieveling nam de bal beheerst aan en volleerde knap in de verre hoek: 2-0.

Royal Antwerp - Union St. Gilloise 2-0

53' 1-0 Vincent Janssen (assist: Jacob Ondrejka)

62' 2-0 Tjaronn Chery