Viktor Gyökeres is niet te stoppen en scoort voor het zesde duel op rij

Zweden heeft ook zijn tweede wedstrijd in de Nations League winnend afgesloten. De Scandinaviërs, die tot hun eigen teleurstelling uitkomen in de C-groep, wonnen eerder al van Azerbeidzjan en zondag moest ook Estland eraan geloven: 3-0. Viktor Gyökeres zette zijn fenomenale vorm door.

Bijzonderheden:

Zweden had weinig moeite met Estland en kwam na een half uur spelen voor voorsprong. Gyökeres gaf mee aan Alexander Isak, die Ken Sema vond. Hij stuitte nog op Real Valladolid-goalie Karl Hein, maar in de rebound was er geen houden aan en schoot Gyökeres raak: 1-0.

Isak, die driemaal scoorde in zijn laatste twee duels, zorgde voor de 2-0. De voormalig Willem II'er schoot van dichtbij binnen, nadat een scrimmage daarvoor net niets opleverde. Vlak voor rust tekende Gyökeres voor de eindstand na een prachtige aanval. Isak gaf mee aan de doorgelopen Kulusevski, die breed legde op de man in vorm: 3-0.

Na rust er niet meer gescoord, ondanks het feit dat Estland het na de tweede gele kaart voor Kevor Palumets een half uur met tien man moest doen.

Gyökeres is aan een fantastische reeks bezig. De aanvalsleider van Sporting Portugal is er voor de zesde wedstrijd op rij in geslaagd het net te vinden. Voor zijn treffers tegen Estland was het ook raak tegen Azerbeidzjan (1, plus 2 assists), FC Porto (1), Farense (3), Nacional (2) en Rio Ave (1, plus 1 assist).

In de wedstrijd daarvoor, in de strijd om de Supercup tegen Porto, scoorde hij niet. Wel leverde hij twee assists in de met 3-4 verloren wedstrijd.