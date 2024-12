Vier spelers van Ajax krijgen een onvoldoende na nederlaag tegen Lazio

Ajax leed donderdag tegen Lazio zijn tweede Europa League-nederlaag van het seizoen (1-3). De Amsterdammers kwamen beter voor de dag dan tegen AZ, maar wisten in aanvallend opzicht te weinig hun stempel te drukken. Voetbalzone deelt aan alle basisspelers een rapportcijfer uit.

Ajax begon met frisse moed aan de wedstrijd. Met name over de flanken stichtte de ploeg van Francesco Farioli het nodige gevaar, al bleef de beslissende pass vaak uit. Waar Mika Godts na een sterk begin wegzakte, gold dat lange tijd niet voor Bertrand Traoré. De Burkinees deed in de eerste helft bijna alles goed en bekroonde zijn wedstrijd na rust met een schitterend doelpunt. Na zijn treffer zakte ook hij terug.

Voor rust moest Ajax de 0-1 van Loum Tchaouna incasseren. Youri Baas hief het buitenspel op en speelde sowieso geen al te beste wedstrijd. De verdediger bracht Remko Pasveer meermaals in de problemen, en was opbouwend niet sterk. Baas werd ook niet geholpen door het ietwat weifelende optreden van zijn partner Josip Sutalo. Devyne Rensch en met name Jorrel Hato maakten vooral aan de bal een betere indruk.

Brian Brobbey speelde in de opbouw een sterke wedstrijd. De spits deed zijn werk als aanspeelpunt en stond zo aan de basis van de nodige dreigende momenten van de Amsterdammers. Echter slaagde de Oranje-international niet in het allerbelangrijkste: scoren. Brobbey miste twee grote kopkansen, en ook aan een halve mogelijkheid met zijn hoofd wist hij het net niet te vinden.

Rapportcijfers Ajax:

Pasveer: 6

Rensch: 6

Sutalo: 5

Baas: 4

Hato: 6,5

Berghuis: 5

Henderson: 6

Taylor: 6

Traoré: 7

Brobbey: 5

Godts: 6,5