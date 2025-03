Vier Oranje-spelers op scherp voor Nations League-duels tegen Spanje

Donderdagavond speelt Nederland de eerste wedstrijd van de kwartfinales voor de Nations League. In De Kuip komt regerend Europees kampioen Spanje op bezoek. Voor het tweeluik zijn er aan de kant van Oranje vier spelers die op scherp staan.

Tijjani Reijnders, Jurriën Timber, Mats Wieffer en Xavi Simons staan allemaal op scherp. Mochten zij een kaart pakken donderdag, dan missen zij de return op zondag in Valencia. De winnaar over twee wedstrijden plaatst zich voor de halve finale.

In de halve finale zijn de mogelijke tegenstanders Frankrijk en Kroatië. De halve finales worden over één wedstrijd gespeeld in tegenstelling tot de kwartfinales. De volgende rondes worden in München en Turijn gespeeld.

Nederland speelde voor het laatst tegen Spanje in 2020. Tijdens een vriendschappelijk duel in de Johan Cruijff Arena werd het 1-1 door doelpunten van Donny van de Beek en Sergio Canales. De laatste wedstrijd die ergens om ging was op het WK van 2014 in Brazilië met de beroemde 1-5 overwinning.

De wedstrijd begint donderdag om 20:45 uur. Zondag is de return in het Estadio Mestalla. Ook die wedstrijd begint om 20:45 uur.