Victor Osimhen draagt met hattrick bij aan enorme zege Napoli: 1-6

Napoli heeft woensdagavond een zeer overtuigende zege geboekt in de Serie A. Op bezoek bij Sassuolo werd er met liefst 1-6 gewonnen. Grote man aan de kant van de bezoekers was Victor Osimhen, die een hattrick maakte. Door de zege staat Napoli nu steviger op de negende plaats. Sassuolo verkeert met de achttiende plek in degradatiegevaar.

Aan de kant van Sassuolo was er een basisplek voor Feyenoord-huurling Marcus Pedersen. Bovendien zat Samuele Mulattieri, die in het seizoen 2020/21 voor FC Volendam uitkwam, op de bank bij de thuisploeg.

Het zo moeizaam draaiende Sassuolo kwam na ruim een kwartier spelen nog op voorsprong. Uros Racic schoof van ruim twintig meter een afvallende bal binnen: 1-0. Daarna ging het echter helemaal mis voor de nummer achttien van de Serie A.

De 1-1 viel na een half uur, nadat André-Frank Zambo Anguissa met de hak fraai teruglegde op Amir Rrahmani, die succesvol afdrukte. Op aangeven van Matteo Politano maakte Osimhen vervolgens de 1-2, om nog voor rust balverlies van Sassuolo af te straffen: 1-3.

Vlak na rust ging het opnieuw gruwelijk mis in de opbouw bij Sassuolo. Verdediger Ruan Tressoldi speelde de bal zomaar in de voeten van Khvicha Kvaratskhelia, die Osimhen een niet te missen kans schonk: 1-4.

Een hattrick dus voor de Nigeriaanse spits, die zijn seizoentotaal in de Italiaanse competitie zo verhoogde naar elf treffers. Niet lang na de 1-4 was Osimhen de aangever bij de 1-5.

De spits stuurde vanaf zijn eigen helft Kvaratskhelia diep. Na een lange afstand met de bal aan de voet draaide de Georgiër naar binnen, om de bal in de lange hoek binnen te schieten. Een kwartier voor tijd werd het ook nog 1-6, en opnieuw was Kvaratskhelia de gevierde man. Hij schoot na een corner hard en hoog binnen.

