VI noemt exact percentage waar Ajax recht op heeft bij transfer Mikautadze

Georges Mikautadze ruilt FC Metz spoedig in voor AS Monaco

Georges Mikautadze ruilt FC Metz spoedig in voor AS Monaco. Bronnen melden donderdag aan Voetbal International dat beide clubs een akkoord hebben bereikt over een transfersom van 20 miljoen euro. Mikautadze tekent naar alle waarschijnlijkheid voor vijf seizoenen in Monaco.

Mikautadze ruilde Metz een jaar geleden in voor Ajax, dat zestien miljoen euro neerlegde voor de Georgische aanvaller. Hij kwam in Amsterdam slechts tot 340 speelminuten, verdeeld over 9 duels, en wist geen enkele keer te scoren. Ook lukte het Mikautadze niet om als aangever te fungeren.

De miljoenenaanwinst keerde na een tegenvallend halfjaar op huurbasis terug bij Metz. Bij de Franse club bloeide Mikautadze op en kwam hij tot maar liefst 13 doelpunten in 20 wedstrijden in de Ligue 1. Metz degradeerde uiteindelijk, maar besloot desondanks om de spits definitief over te nemen van Ajax.

De Amsterdamse club maakte begin juli melding van het feit dat Metz de koopoptie van dertien miljoen euro heeft gelicht. Hierdoor blijft Mikautadze actief in Frankrijk, maar de kans is zeer klein dat hij het shirt van Metz weer gaat dragen.

Monaco gaat de aanvaller namelijk zo goed als zeker voor 20 miljoen euro overnemen. Door diverse bonussen kan het totaalbedrag uitkomen op 25 miljoen euro. Mikautadze krijgt in Monaco een vijfjarig contract voorgeschoteld.

De eveneens aan Sevilla gelinkte Mikautadze is bij Monaco de beoogde opvolger van Wissam Ben Yedder. Laatstgenoemde speelde vijf jaar lang voor de nummer twee in de Ligue 1 van afgelopen seizoen, maar besloot deze zomer om te vertrekken.

Ajax heeft een doorverkooppercentage van vijftien procent over de winst bedongen, voegttoe aan de berichtgeving over Mikautadze. In dat geval ontvangt de Amsterdamse club maximaal 1,8 miljoen extra.

De Amsterdammers verkochten Mikautadze namelijk voor 13 miljoen euro aan Metz, dat de spits weer voor maximaal 25 miljoen euro verkoopt aan Monaco. Mocht Metz inderdaad 12 miljoen euro winst maken, dan kan Ajax dus bijna 2 miljoen euro bijschrijven.

