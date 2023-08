VI bevestigt interesse van Ajax: ‘Gesprekken mogelijk in stroomversnelling’

Zondag, 27 augustus 2023 om 15:14 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:25

Ajax weet op korte termijn of de komst van Georges Mikautadze haalbaar is. Volgens Voetbal International is een zakelijke belangenbehartiger van de aanvaller van FC Metz momenteel namelijk in Nederland om een transfer te bespreken. De Georgiër moet zo'n tien miljoen euro kosten.

De Telegraaf meldde zaterdag al dat Ajax het eerste contact heeft gelegd met de 22-jarige Georgische spits. Bronnen laten een dag later aan VI weten dat er inmiddels gesprekken gaande zijn over een overgang, tussen zowel beide clubs als Ajax en het kamp van de speler. Die gesprekken kunnen in een stroomversnelling raken.

Mikautadze staat te boek als spits. De aanvaller is 1,76 meter lang en rechtsbenig. Hij speelde in de jeugd van Metz, en werd van 2020 tot 2022 verhuurd aan het Belgische RFC Seraing. Voor die club speelde hij in totaal 57 wedstrijden, waarin hij 36 keer scoorde en vier keer als aangever fungeerde. Een jaar geleden keerde Mikautadze terug bij Metz.

Voor de club uit het noordoosten van Frankrijk speelde hij tot dusver 44 duels. Daarin was hij goed voor 25 goals en 10 assists. In de twee duels die Metz dit seizoen tot dusver speelde in de Ligue 1, begon hij steeds in de basis. Daarin noteerde hij één goal en een assist. Mikautadze ligt bij Metz nog vast tot medio 2026. Daarnaast speelde de in Lyon geboren spits zestien interlands voor Georgië (4 goals).

Thiago Almada

Door het verder intensiveren van de interesse in Mikautadze lijkt Ajax niet langer in de markt voor Thiago Almada. Vrijdag wist The Athletic nog te melden dat er minimaal 26,7 miljoen euro betaald moet worden om de aanvallende middenvelder van Atlanta United in te lijven. Mikautadze kan ook op de flanken en als nummer 10 uit de voeten. Gezien het feit dat de deadline van de transferwindow (1 september) snel dichterbij komt, is het zaak voor de Duitser om ook naar alternatieven te kijken. Daarbij lijkt hij dus te zijn uitgekomen bij de Georgiër.