VI: Ajax ziet concurrent afhaken en heeft plots beste papieren

Zondag, 13 augustus 2023 om 20:00 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 20:11

Chuba Akpom lijkt de volgende aankoop te worden van Ajax. Meerdere bronnen, waaronder Voetbal International en David Ornstein van The Athletic, melden zondagavond dat Ajax een akkoord heeft bereikt met Middlesbrough over de overgang van de 27-jarige aanvaller. Het zou daarbij gaan om een bedrag van zo'n twaalf miljoen euro, aangevuld met nog twee miljoen euro aan bonussen. Morgen lijkt Akpom de medische keuring te ondergaan, waarna er een vijfjarig contract voor hem klaarligt. Ajax gaat daarmee concurrent RC Lens aftroeven.

De interesse van Ajax in de aanvaller, die nog tot medio 2024 vastligt bij Boro, werd eerder deze week bekend: volgens Voetbal International zou hij de ideale concurrent van Brian Brobbey kunnen worden. Donderdag wist Sky Sports vervolgens te melden dat Middlesbrough zo'n zeventien miljoen euro voor hem verlangt. Inmiddels is dus bekend dat die club genoegen neemt met een veel lager bedrag. Behalve Ajax toonden echter ook Sheffield United en Lens interesse, maar daar is nu een einde aan gekomen. Sheffield kan het gevraagde bedrag niet ophoesten, terwijl Lens volgens Sébastien Denis van Foot Mercato niet blij zou zijn met het feit dat het management van Akpom ook in contact met Ajax stond. Daardoor trok de Franse club zich terug.

Akpom, 1,86 meter lang en rechtsbenig, doorliep de jeugdopleiding van Arsenal, waar directeur voetbalzaken van Ajax Sven Mislintat eveneens werkzaam was. The Gunners verhuurden hem meerdere keren, onder meer aan Hull City, Brighton & Hove Albion en Sint-Truiden. In 2018 maakte hij voor 2,2 miljoen euro de overstap naar het Griekse PAOK Saloniki.

Twee jaar later, in september 2020, nam Middlesbrough hem voor drie miljoen euro over van PAOK. Namens zijn huidige werkgever was de in Londen geboren spits, die ook over een Nigeriaans paspoort beschikt, afgelopen seizoen topscorer van de Championship. In 38 duels op het tweede niveau van Engeland was hij goed voor liefst 28 doelpunten. Daarnaast gaf hij twee assists. Dit Championship-seizoen kwam hij nog niet in actie.

