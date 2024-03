Verweij zet vraagtekens bij Van 't Schip: 'Ze doen het voor hem in hun broek'

Mike Verweij is van mening dat Ajax-trainer John van ‘t Schip afgelopen zondag tegen Fortuna Sittard (2-2) beter met Brian Brobbey aan de aftrap kon beginnen. De clubtopscorer van de Amsterdammers startte niet, omdat hij volgens Van ‘t Schip ‘overal een beetje' last van had.

De oefenmeester liet voorafgaand aan het Eredivisie-duel weten dat Brobbey niet lang kon spelen. Een klein half uur voor tijd kwam de spits toch nog als invaller binnen de ploeg bij een 1-1 tussenstand. Vlak voor het verstrijken van de reguliere speeltijd voorkwam Brobbey een blamage door van dichtbij de 2-2 tegen de touwen te schieten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Ik kan me er iets bij voorstellen dat Van ‘t Schip met Brobbey op de bank begon tegen Fortuna Sittard”, zegt Verweij in Kick-Off, de voetbalpodcast van De Telegraaf. “Als je hem kwijtraakt door een blessure, dan heb je echt helemaal geen kwaliteit meer. Zijn vervanger Chuba Akpom was echt helemaal niks. Het was wel een risico dat Brobbey moest invallen, want dan kom je koud in het veld. Dat is gewoon heel moeilijk.”

“Dan denk ik: laat hem dan gewoon de eerste helft spelen. Met een 1-0 of 2-0 voorsprong had je hem naar de kant kunnen halen”, stelt Verweij. “Brobbey had die grote kans in de eerste helft die Akpom kreeg wel gemaakt. Ik denk dat je met Brobbey in de basis heel snel klaar geweest was met dit Fortuna Sittard.”

De clubwatcher van Ajax stipt aan dat Fortuna-trainer Danny Buijs na afloop zei dat hij dolblij was dat Brobbey niet startte. “Dat zegt heel veel over Brobbeys status in Nederland. Ik denk dat spelers het in hun broek doen voor Brobbey en niet zo heel veel angst hebben voor Akpom. Hij kon het laatste half uur vol gas geven, dan kun je ook gewoon starten. Ik snap de keuze van Van ‘t Schip om niet met hem te beginnen, maar ik had het misschien wel anders gedaan”, aldus Verweij.

“FC Twente is nu helemaal uit beeld”, haakt Valentijn Driessen in. “Dus een ticket voor de voorronde Champions League zit er niet meer in.” De Tukkers hebben inmiddels liefst dertien punten voorsprong op de ploeg van Van ‘t Schip. “AZ loopt weer twee punten uit en staan nu zes punten boven Ajax, die zijn ook nog moeilijk bij te halen. Het zijn natuurlijk keuzes die je maakt, maar je moet ook kijken naar volgend seizoen. De derde plek was bij aanvang van de tweede seizoenshelft gewoon nog mogelijk geweest. Nu moeten ze hopen dat Feyenoord de beker wint.”

Ajax speelt donderdag de return tegen Aston Villa in de achtste finale van de Conference League. De heenwedstrijd in de Johan Cruijff ArenA eindigde vorige week in een doelpuntloos gelijkspel. Verweij verwacht dat Ajax voor een lastige klus staat. “Ik ben bang voor Ajax dat Aston Villa afgelopen donderdag niet zijn ware gezicht heeft laten zien. Ik houd echt mijn hart vast. Ik denk dat als Aston Villa vol gas geeft dat het gewoon 3-0 wordt.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties