Verweij vindt iets heel opvallend aan seizoensstart PSV: 'Wil niet zeggen dat KNVB ze matste...'

Mike Verweij vindt het opvallend dat PSV net als afgelopen seizoen tegen de mindere goden in de Eredivisie mag beginnen. De regerend landskampioen speelde de afgelopen weken tegen achtereenvolgens RKC Waalwijk, Heracles Almelo, Almere City FC en Go Ahead Eagles.

''Wat ik wel heel opvallend vind... Ik wil niet zeggen dat de KNVB PSV matste. Toen hadden ze wel het geluk dat ze met een heel makkelijk programma begonnen. En nu weer'', concludeert Verweij in de Kick-off-podcast van De Telegraaf.

''Ik weet niet wat daar de gedachte achter is. Misschien is het wel de grote computer die dat uitspuugt'', voegt de Ajax-watcher daaraan toe. ''Het is inderdaad een voordeel'', valt collega Jeroen Kapteijns hem bij. ''Nadeel is dat als ze straks een dubbel programma hebben met Europese wedstrijden.''

''Vorig jaar hadden ze een week met FC Twente-uit, Sevilla-uit en Feyenoord-uit. Dat je dan weer zulke weken krijgt'', verwacht Kapteijns dat het nog zwaar genoeg zal worden voor de ploeg van trainer Peter Bosz met deelname aan de Champions League.

''Het is wel lekker om zo op gang te komen in de competitie'', zet Verweij zijn mening nog een keer kracht bij. ''Zeker omdat ze op de transfermarkt niet echt lekker gas hebben gegeven'', verwijst Kapteijns vervolgens naar de transferperikelen rondom PSV van de afgelopen periode.

''Als ze nu Twente-uit hadden gehad, hadden ze misschien wél punten laten liggen'', schetst Kapteijns een scenario bij een zwaarder programma voor PSV. ''Met deze verdediging had dat gekund'', voegt Verweij daaraan toe.

PSV hervat de competitie na de internationale break met een thuiswedstrijd tegen NEC op 14 september. Drie dagen later volgt voor de Eindhovenaren de uitwedstrijd tegen Juventus in de poulefase van de Champions League.