Verweij snapt waarom Driessen sceptisch is: 'Dat moet Feyenoord achterdochtig maken'

Valentijn Driessen moet nog maar zien of Jakub Moder een aanwinst is voor Feyenoord. Volgens de journalist zegt het wel wat dat de Poolse middenvelder voor slechts anderhalf miljoen euro de overstap maakt van Brighton & Hove Albion naar De Kuip.

''Als je nooit speelt, heeft het geen enkele zin'', verwijst Driessen vrijdag in Kick-Off van De Telegraaf naar het feit dat Moder bij Brighton slechts een bijrol vervult. ''De man heeft geloof ik negen minuten in vier invalbeurten.'' De middenvelder staat dit seizoen op 160 speelminuten in alle competities, maar kwam in de Premier League inderdaad nog maar tot negen minuten.

Presentator Pim Sedee werpt op dat Feyenoord Moder nooit had kunnen halen als hij een basisspeler zou zijn in Brighton. ''Dit is gewoon een heel groot risico'', blijft Driessen bij zijn standpunt. ''En die Hwang speelde wel alles in Servië toen.''

''En het moet een beetje de achtervanger zijn, als Hwang of Timber dadelijk vertrekt. Ja, je moet het maar afwachten. Hij heeft een aardige blessurehistorie'', aldus Driessen, die verneemt dat Moder 31 interlands speelde voor Polen. ''Ja, dat is ook een wereldteam'', zo klinkt het cynisch.

''Dit zijn geen jongens die je op korte termijn beter maken'', snapt Driessen weinig van de transfertactiek in Rotterdam. ''En Feyenoord wil geloof ik nog tweede worden. Dan moet je spelers halen die je beter maken. Maar dat is deze jongen niet, daar geloof ik niks van.''

''En als deze jongen goed genoeg zou zijn, zou Brighton hem ook nooit laten gaan'', aldus de chef voetbal van de landelijke krant, die tot slot wordt aangevuld door collega Mike Verweij.

''Dat moet je achterdochtig maken. Dan wordt er geroepen: 'Sinds de transfer van Wieffer hebben ze goed contact onderhouden'. Alsof Brighton Feyenoord dat zou gunnen. Maar in de voetballerij gunt geen enkele club een andere club iets, dus dat is echt onzin. En dat ze van hem afwillen, zegt wel iets. Maar ik vind het wel een interessante keuze. Benieuwd hoe dat uitpakt.''