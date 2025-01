Verweij: 'Het is raadzaam dat de clubleiding van Ajax een gesprek voert met Farioli'

Mike Verweij adviseert de clubleiding van Ajax om een goed gesprek met Francesco Farioli te voeren. Hoewel de Italiaan cijfermatig uitstekend presteert, valt de coach op andere vlakken het nodige aan te rekenen, zo redeneert de clubwatcher in een artikel namens De Telegraaf.

Ajax en Farioli kunnen tevreden terugkijken op de eerste seizoenshelft, want de Amsterdammers staan op een keurige tweede plek en liggen op koers om de volgende ronde van de Europa League te bereiken.

De Italiaanse coach verloor in de Eredivisie alleen van NAC Breda en AZ (beide 2-1) en heeft zodoende een voorsprong van drie en vier punten op respectievelijk FC Utrecht en Feyenoord.

Toch moet de clubleiding van Ajax kritisch zijn, vindt Verweij. "Hoe goed Ajax er cijfermatig ook voor staat: binnen de technische staf zouden alle alarmbellen moeten afgaan, omdat het spel de laatste weken niet om aan te zien is en niets met Ajax-voetbal heeft te maken", concludeert hij.

De journalist van de ochtendkrant wijst op de samenstelling van de technische staf. "Doordat Farioli alleen maar gelijkgestemden om zich heen heeft verzameld, lijkt een goede spiegel te ontbreken."

Verweij zet zijn vraagtekens bij het roulatiebeleid waar de 35-jarige trainer bij zweert. "Daardoor zijn er binnen het elftal veel te weinig automatismen en loopt Farioli het risico zijn krediet bij de spelers te verspelen. Niemand weet waar hij aan toe is."

Maar niet alleen het spel is een reden tot kritiek, vindt de clubwatcher. Brian Brobbey speelt lang niet alles, terwijl Jorrel Hato als linksachter - in plaats van centrumverdediger - wordt geposteerd.

"Omdat Farioli daarnaast twee kippen met gouden eieren, Hato en Brobbey, aan het slachten is, is het raadzaam dat de clubleiding een goed gesprek met de trainer voert", oordeelt Verweij.

"De marktwaardes van Hato en Brobbey zijn in een half jaar onder Farioli gekelderd. In de staf ontbreekt zichtbaar zelfcorrigerend vermogen. Alex Kroes en Marijn Beuker moeten dringend adviseren met een vaste(re) formatie te gaan spelen én de Ajax-filosofie te omarmen, want anders is het wachten op ongelukken."