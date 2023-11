Verweij en Driessen clashen in podcast: ‘Vind dit een hele rare gedachte van je’

Vrijdag, 24 november 2023 om 19:20 • Bart DHanis • Laatste update: 19:37

Mike Verweij en Valentijn Driessen zijn het niet eens over een opgeworpen stelling in Kick-off, de voetbalpodcast van De Telegraaf. De twee journalisten krijgen de vraag of Ziggo Sport Europees voetbal voor alle kijkers moet openstellen. Verweij vindt van wel en Driessen is het daar roerend mee oneens.

Vanaf het seizoen 2024/25 verdwijnt Europees voetbal van het open net. Fans van het Nederlandse voetbal zullen dan een Ziggo-abonnement moeten afsluiten om hun club op televisie te kunnen bekijken.

Verweij vindt dat Ziggo de wedstrijden voor iedereen gratis moet uitzenden. Driessen kan zich daar totaal niet in vinden. “Ziggo betaalt er ook voor. Voor niets gaat de zon op en that’s it.”

“Het is heel makkelijk: als je bij ESPN een abonnement hebt, dan moet je die opzeggen en een Ziggo-abonnement nemen. Iedereen roept maar dat het gratis moet worden. Dat kan bij de NOS, maar de commerciële partijen moeten er flink voor betalen”, luidt het oordeel van de chef-voetbal van de krant.

“Ik vind in principe alsnog dat ze het gratis moeten uitzenden”, antwoordt Verweij op Driessen. “Maar Mike, dat kan toch niet? Moeten we de Telegraaf ook gratis gaan uitgeven?" Verweij countert door te zeggen dat Ziggo toch al wel genoeg verdient, dat schiet bij Driessen in het verkeerde keelgat.

“Ik vind het een hele rare gedachte van je. Ze moeten betalen om die wedstrijden te mogen uitzenden. Als het op de NOS uitgezonden wordt, betaal je het via de belasting. Het is heel normaal dat je in een wereld leeft waar je betaalt voor iets wat je krijgt.”

Vervolgens vraagt Driessen of het duel tussen FC Twente en PSV komende zondag wel op het open net te zien is. Verweij antwoordt: “Nee, want ESPN heeft niet zoveel geld als Ziggo.” Ook die claim valt niet goed bij Driessen: “Wat is dit nou voor gekkigheid? Niet zoveel geld? ESPN is van Walt Disney”, besluit de chef-voetbal de discussie.