Vertrek Silvano Vos bij Ajax nog geen feit; Milan wil deal op eigen voorwaarden

Silvano Vos mag zich nog geen speler van AC Milan noemen. De Italiaanse topclub heeft zijn zinnen gezet op de komst van de middenvelder van Ajax, maar wil een deal sluiten op eigen voorwaarden, zo meldt journalist Matteo Moretto van Relevo.

Vos zelf is er al wel uit met Milan. Fabrizio Romano berichtte afgelopen woensdag dat de negentienjarige Amsterdammer een persoonlijk akkoord heeft bereikt. Hij is het naar verluidt eens geworden over een contract voor de lange termijn en enthousiast over het project dat Milan hem heeft voorgeschoteld.

I Rossoneri zijn nog met Ajax in gesprek om de transfer te beklinken. Volgens Relevo wil Milan enkel een deal sluiten op eigen voorwaarden.

De exacte eisen die het bij Ajax heeft neergelegd zijn echter niet bekend. Zondag vinden er nieuwe gesprekken plaats tussen beide clubs.

Het is bekend dat de Amsterdammers enkele miljoenen euro’s aan een transfer van Vos hopen over te houden. Volgens Voetbal International-journalist Tim van Duijn zette Milan begin deze week in op een huurdeal.

In een uitleenperiode ziet Ajax grote risico's. Als Vos ook bij een hurende club niet wordt opgesteld, daalt het kapitaal dat hij nu nog vertegenwoordigt gigantisch.

Vos beschikt bij Ajax nog over een contract tot medio 2028. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde in op 2,5 miljoen euro.