Vertrek lijkt aanstaande: 'De kans dat hij volgend seizoen nog bij PSV speelt, is heel erg klein'

De kans dat Tyrell Malacia ook na dit seizoen bij PSV speelt is heel erg klein. Dat schrijft clubwatcher Marco Timmer in een uitgebreide analyse namens Voetbal International. Het verblijf van de 25-jarige back in Eindhoven lijkt daardoor beperkt te worden tot slechts een halfjaar.

Malacia wordt sinds begin februari gehuurd van Manchester United. PSV heeft de optie om hem voor ongeveer tien miljoen euro definitief over te nemen, maar gaat dat naar alle waarschijnlijkheid niet doen. De linkspoot heeft de clubleiding niet weten te overtuigen.

Dat kan niet los gezien worden van de ernstige knieblessure waarmee Malacia liefst 500 dagen aan de kant stond. De negenvoudig international van het Nederlands elftal speelde tot dusver tien wedstrijden voor de Eindhovenaren. “Het geld dat Malacia moet kosten, inclusief het riante salaris dat hij verdient, lijkt PSV heel veel beter te kunnen besteden”, aldus Timmer.

Leegloop aanstaande?

De journalist laat in de analyse van VI zijn licht schijnen op de situaties van de spelers die aan het einde van het seizoen uit hun contract lopen. Van Walter Benítez, Rick Karsdorp en Olivier Boscagli was al langer bekend dat zij aan hun laatste maanden in Eindhoven bezig zijn.

De kans is aanwezig dat Richard Ledezma ook vertrekt bij PSV. De Eindhovenaren hebben de Amerikaans international een aanbieding gedaan, maar er is nog altijd geen reactie gekomen.

Of de toekomst van Mauro Júnior bij PSV ligt, is ook nog maar zeer de vraag. De multifunctionele Braziliaan wordt zeer gewaardeerd, maar heeft ‘behoorlijk stevige eisen’ neergelegd bij de club. De onderhandelingen lopen wel nog altijd.

PSV is ook nog in gesprek met zowel Ivan Perisic als Luuk de Jong. Laatstgenoemde neemt pas na het seizoen een beslissing over zijn toekomst, omdat hij zich wil richten op het behalen van Champions League-voetbal.