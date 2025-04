Vertrek bij Ajax lijkt aanstaande: 'Dat is voor alle partijen het beste'

Jay Gorter is bezig aan zijn laatste maanden bij Ajax, zo voorspelt de doorgaans goed ingevoerde clubwatcher Wessel Kroon in de podcast TransferPioniers. In Amsterdam ligt Gorter nog tot medio 2026 vast.

De 24-jarige Gorter komt ter sprake wanneer Kroon vertelt over spelers die komende zomer vanuit de jeugdopleiding kunnen aansluiten bij de hoofdmacht van Ajax.

“Ik denk dat veel mensen over Paul Reverson heen kijken, omdat ze voornamelijk gefocust zijn op veldspelers”, aldus Kroon, die denkt dat de negentienjarige Amsterdammer een prima derde keeper zou zijn.

Kroon vindt Reverson ‘een echte Ajax-keeper’. “Hij is heel sterk aan de bal en heeft bewezen dat hij goede reflexen heeft.” De jonge journalist ziet meer potentie in Reverson dan in Charlie Setford (20).

Kroon denkt dat Ajax met Matheus, Remko Pasveer en Reverson drie goede keepers heeft om het seizoen mee in te gaan. In dat geval zou Gorter vertrekken. “Dat is voor alle partijen het beste.”

“Voor Gorter is het perspectief bij Ajax niet meer zo goed. Hij krijgt zijn kansen niet meer. In de wedstrijden die hij heeft gekeept heeft hij gewoon niet laten zien dat hij in potentie een topkeeper voor Ajax kan zijn”, aldus Kroon.

Ajax nam Gorter in de zomer van 2021 voor 1 miljoen euro over van Go Ahead Eagles. Inmiddels staat de teller op 16 officiële wedstrijden namens de hoofdmacht, waarin de Amsterdammer liefst 32 keer moest vissen. Slechts twee keer wist Gorter zijn doel schoon te houden.