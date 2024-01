Vertessen gooit kont tegen de krib en weigert terug te komen naar PSV

PSV probeert de transfer van Yorbe Vertessen naar FC Union Berlin op het allerlaatste moment te cancelen, maar stuit op weerstand van de 23-jarige aanvaller zelf, zo meldt het Eindhovens Dagblad. Vertessen is al medisch gekeurd in de Duitse hoofdstad, maar PSV weigert de laatste handtekening te zetten om de transfer af te ronden.

Vertessen is zwaar teleurgesteld over de houding van PSV en weigert op zijn beurt terug te keren naar Eindhoven. PSV heeft de transfer on hold gezet na de diagnose die is gesteld bij Noa Lang. De linkeraanvaller is door een hamstringblessure wekenlang uit de roulatie.

Het lijkt erop dat Vertessen alleen naar Union Berlin mag verkassen indien PSV een extra aanvaller weet aan te trekken in de laatste dagen van de winterse transferperiode. Couhaib Driouech geldt als voornaamste kandidaat, maar Excelsior vraagt enkele miljoenen euro's voor de 21-jarige vleugelspits. Dat is PSV veel te gortig, meldt Rik Elfrink.

Ook de naam van Arnaut Danjuma is gevallen in Eindhoven. De aanvaller wordt momenteel door Villarreal verhuurd aan Everton, maar mag daar vertrekken. Danjuma lijkt echter te duur voor PSV.

Vertessen heeft bij PSV een contract tot medio 2025, waaraan de club hem juridisch gezien nog altijd kan houden. De laatste handtekening onder het verkoopcontract is immers door de Eindhovenaren nog niet gezet.

Vertessen doorliep de jeugdopleiding van PSV en maakte in februari 2021 zijn debuut in de hoofdmacht. In de afgelopen 3 jaar kwam hij tot 102 duels namens de koploper in alle competities. Vertessen groeide nooit uit tot een vaste kracht en werd vorig seizoen enkele maanden verhuurd aan Union Sint-Gillis.

