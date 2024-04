Vertessen beleeft weinig plezier aan doelpunt tegen dominant Bayern MÃ¼nchen

Vertessen beleeft weinig plezier aan doelpunt tegen dominant Bayern München

Harry Kane heeft zaterdag zijn 33ste Bundesliga-treffer van het seizoen gemaakt, waarmee hij zijn seizoentotaal over alle competities voor Bayern naar 40 stuks tilde. De Engelsman droeg zo bij aan de 1-5 zege van Bayern München op FC Union Berlin, dat naast Kane ook Leon Goretzka, Thomas Müller (tweemaal) en Mathys Tel zag scoren. Yorbe Vertessen verzorgde de eretreffer voor de hoofdstedelingen.

Bij Bayern begonnen Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui op de bank. Van de twee ex-Ajacieden zou alleen de Marokkaans international een invalbeurt gegund worden. Voorin moest Kane van bruikbare ballen voorzien worden door Müller, Eric Maxim Choupo-Moting en Tel. Bij Union begon ex-PSV'er Vertessen op de bank.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Bayern zorgde voor het eerste gevaar via Kane, wiens harde schot net niet genoeg naar de verre hoek vloog om Union-doelman Fredrik Rønnow te passeren. Union kwam iets beter in de wedstrijd en dwong Manuel Neuer tot een redding, toen een van richting veranderd schot van Lucas Tousart in de korte hoek dreigde te zeilen.

Na een klein half uur was het raak voor Bayern. Aleksandar Pavlovic passte op Müller, die besloot de bal niet aan te nemen maar een fraai én, zo bleek even later, effectief, overstapje in te zetten. Goretzka kwam daardoor in balbezit en nadat hij de bal voor zijn rechter legde, ramde de Duits international overtuigend binnen in het dak van het doel: 0-1.

Union ging niet bij de pakken neerzitten en kwam tot tweemaal toe bijna op gelijke hoogte, ware het niet dat Neuer in vorm was. De Bayern-legende redde eerst op een hard schot van Tousart en had even later ook een antwoord op een volley van Robin Gosens. Op slag van rust wist Bayern zijn voorsprong te verdubbelen. Kane mocht een vrije trap nemen en schoot door de muur heen keurig raak in de korte hoek: 0-2.

Mocht Union nog hoop op een goed resultaat hebben gehad, dan verdween die vlak na rust. Choupo-Moting gaf voor tot bij de tweede paal, waar Müller fraai raak schoot met een volley: 0-3. Union was gebroken en moest al snel de 0-4 toestaan. Kane was voor de verandering niet de doelpuntenmaker, maar de aangever. Tel promoveerde de pass van de Engelsman tot assist.

Ook de volgende kans was raak voor Bayern, dat langzaam maar zeker aan een monsterzege kon denken. Goretzka gaf scherp voor op Müller, die met een achterwaartse kopbal doel trof in de verre hoek: 0-5. Bayern nam zijn voet wat van het gaspedaal af en kwam dicht bij de eretreffer via invaller Vertessen.

De ex-PSV'er genoot wat ruimte, waar hij te weinig mee deed door wild over te schieten. In blessuretijd was het alsnog raak voor de Belg, die Neuer met een lage schuiver wist te passeren: 1-5.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties