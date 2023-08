Verschrikkelijk zwak Ajax doet niet eens doelpoging, maar is door in Europa

Donderdag, 31 augustus 2023 om 21:51 • Laatste update: 22:17

Ajax heeft zich donderdag op een hele lelijke manier geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. De Amsterdammers hadden de heenwedstrijd tegen Ludogorets al met 1-4 gewonnen, maar bakten er in de return in Nederland niets van. De Bulgaren kwamen duidelijk zonder geloof naar Amsterdam, maar wonnen de wedstrijd met 0-1. Typerend voor de avond: Ajax schoot geen enkele keer op doel. Tot overmaat van ramp liepen aanvoerder Steven Bergwijn en rechtsbuiten Carlos Forbs een blessure op.

Ajax moest het voor het eerst stellen zonder sterspeler Mohammed Kudus, die na zijn hattrick in Razgrad werd verkocht aan West Ham United. Forbs startte aan de rechterzijde van de aanval, ondanks dat Maurice Steijn voorafgaand toegaf dat de Portugees beter is op links. "Daar is Steven Bergwijn mijn nummer één", zei de coach. Ook Steven Berghuis blonk vorige week uit in zijn eerste wedstrijd onder Steijn, maar was donderdag te ziek om te starten. De nummer 10-positie bij Ajax werd ingevuld door Kenneth Taylor. Aan de zijde van Ludogorets ontbrak voormalig FC Groningen-doelman Sergio Padt.

De eerste helft leverde geen enkel hoogtepunt op. Ludogorets begon in de Johan Cruijff ArenA zichtbaar zonder geloof in een superstunt, terwijl het veldspel van Ajax niet om aan te zien was. De Amsterdammers hanteerden een laag tempo en kwamen in de eerste helft tot geen enkele noemenswaardige kans. Dat gold ook voor de Bulgaarse tegenstander.

Steijn probeerde Ajax met wissels op gang te brengen. Davy Klaassen werd in de rust ingebracht, een kwartier later maakte ook Berghuis zijn entree. Het hielp Ajax niet. Vlak na het inbrengen van Berghuis kwam Ludogorets op 0-1. Ajax-verdediger Jakov Medic liet zijn man Matias Tissera vrij, waardoor de spits van Ludogorets een voorzet van rechts kon intikken. Jay Gorter redde in eerste instantie nog, maar Tissera tikte de rebound simpel binnen. De enige kans voor Ajax in de hele wedstrijd was daarna voor Medic, die naast kopte uit een vrije trap.