Verschrikkelijk slechte pass van Ajax-speler in minuut 31 voedt de discussie

Ajax weet ook in de return tegen FK Vojvodina nog niet te overtuigen. De Amsterdammers hebben in Servië weliswaar veruit het meest de bal, veel gevaar ontstond daar in de eerste helft niet uit. Exemplarisch voor de wedstrijd was een dramatische pass in de 31ste minuut, die ook online tot discussie leidt.

De pass was afkomstig van Devyne Rensch. De rechtsback dribbelde vanaf zijn eigen positie het middenveld in en leek de dieplopende Kenneth Taylor of Carlos Forbs te willen bedienen. Rensch raakte de bal met links echter volledig verkeerd, waardoor die niet in de buurt van een teamgenoot kwam. De bal hobbelde hopeloos over de zijlijn.

Ook Ajax Life, de officiële supportersvereniging van de club, heeft met afschuw naar het moment gekeken. "We proberen echt naar positieve dingen te zoeken, maar dat is momenteel vrij lastig. De bal die Rensch zomaar over de zijlijn speelt, is exemplarisch...", aldus Ajax Life op X.

Bart Sanders, presentator van de Pantelic Podcast, is kritisch op Rensch en ook Taylor. "Zij zijn al drie jaar volwaardig selectielid, maar je kan er totaal niet van op aan. Af en toe leuke momenten afwisselend met vreemde fouten. Prestaties waarbij de ondergrens nog steeds enorm fluctueert."