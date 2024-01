Verrassend nieuws uit Duitsland: Werner staat voor terugkeer in Premier League

Timo Werner staat op het punt om RB Leipzig op huurbasis te verlaten voor Tottenham Hotspur. Dat meldt journalist Florian Plettenberg van de Duitse tak van Sky Sport. Het gaat om een huurovereenkomst van zes maanden, met optie tot koop. Daarmee keert de 27-jarige spits dus mogelijk terug in de Premier League, de competitie waarin hij eerder namens Chelsea speelde.

Volgens Plettenberg vinden de laatste onderhandelingen tussen Leipzig en Tottenham zaterdag plaats. Daarbij worden nog een aantal dingen besproken, zoals de details rondom de optie voor de Engelse club om hem na dit seizoen definitief over te nemen.

Momenteel is Werner, die nog tot medio 2026 vastligt in Leipzig, op trainingskamp met Leipzig in Spanje. Zaterdagmiddag staat er een oefenduel met het Zwitserse FC St. Gallen op het programma, maar vermoedelijk gaat Werner daar niet aan meedoen. Plettenberg meldt namelijk dat de aanvaller op het punt staat om het trainingskamp te verlaten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Tottenham, de huidige nummer vijf van de Premier League, zag spits Harry Kane afgelopen zomer vertrekken naar Bayern München. Zijn positie als diepe spits bij the Spurs werd dit seizoen vooral ingevuld door Richarlison.

De Braziliaan wist in negentien officiële duels deze jaargang zeven keer te scoren en fungeerde drie keer als aangever. Die statistieken lijken de clubleiding niet voldoende overtuigd te hebben om ook de rest van het seizoen met hem als eerste diepe spits te spelen.

Daarom is Tottenham gaan rondkijken, en is de club uiteindelijk uitgekomen bij Werner. De Duitser, afkomstig uit de jeugdopleiding van VfB Stuttgart, speelde eerder al van 2020 tot 2022 in Engeland, voor Chelsea. Namens die club kwam hij tot 103 officiële wedstrijden: veertien goals, elf assists.

Medio 2022 keerde de 57-voudig international terug bij Leipzig, waar hij tussen 2016 en 2020 ook al actief was. Dit seizoen speelde Werner - mede door een paar blessures - tot dusver slechts veertien wedstrijden namens die Roten Bullen. Daarin noteerde hij twee treffers en een assist.

Is Timo Werner een versterking voor Tottenham Hotspur? Ja Nee Stem Is Timo Werner een versterking voor Tottenham Hotspur? Ja 43% Nee 57% Totaal aantal stemmen: 179 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties