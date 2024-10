Vermoedelijke XI PSV: Peter Bosz moet door blessures Jerdy Schouten en Rick Karsdorp ongelofelijk puzzelen in zwaar gehavend elftal

PSV gaat dinsdagavond op jacht naar zijn eerste driepunter in de Champions League. Op bezoek bij Paris-Saint Germain kan trainer Peter Bosz niet beschikken over de nodige spelers, waardoor er noodgedwongen wijzigingen zullen plaatsvinden in de opstelling. Het duel in het Parc des Princes begint om 21:00 uur en is te zien op Ziggo Sport.

Naast de al langer geblesseerden Joey Veerman, Sergiño Dest en Hirving Lozano werd maandag duidelijk dat ook Rick Karsdorp en Jerdy Schouten niet aan zullen treden in Parijs. Daarnaast is Ivan Perisic niet speelgerechtigd in de Champions League.

Karsdorp deed de volledige wedstrijd mee tegen AZ (1-2 zege), maar heeft Alkmaar verlaten met klachten. Schouten kampt met een knieblessure, die hij opliep na een duel met Denso Kasius. De afwezigheid van Karsdorp kan vrij simpel worden opgelost door Mauro Júnior.

Op linksback keert Matteo Dams terug in het elftal. De Belg miste het duel met AZ wegens een schorsing. Het hart van de defensie zal bestaan uit Ryan Flamingo en Olivier Boscagli.

Op het middenveld zijn Ismael Saibari en Guus Til zo goed als zeker van hun plek. Grote vraag is wie Jerdy Schouten vervangt op het middenveld. Een optie is Tygo Land, al is het onwaarschijnlijk dat de middenvelder die in de Eredivisie geen kans krijgt, plots het vertrouwen krijgt tegen een Champions League-ploeg als PSG.

De multifunctionele Richard Ledezma kan de controlerende rol op het middenveld op zich nemen, net zoals hij twee weken geleden deed tegen Sparta. In de voorhoede keert Malik Tillman terug op zijn vertrouwde linksbuitenpositie, wat ten koste gaat van Noa Lang. Johan Bakayoko start op de rechterflank, Luuk de Jong is de spits.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Mauro Júnior, Flamingo, Boscagli, Dams; Ledezma, Til, Saibari; Bakayoko, De Jong, Tillman.