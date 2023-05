Vermoedelijke XI AZ: Jansen gaat West Ham met twee wijzigingen bestrijden

Donderdag, 18 mei 2023 om 10:25 • Wessel Antes • Laatste update: 10:27

AZ staat donderdagavond voor een historische wedstrijd in Alkmaar. Het elftal van trainer Pascal Jansen hoopt zich in het AFAS Stadion te revancheren in het Conference League-tweeluik met West Ham United. In Londen gingen de Alkmaarders slechts met 2-1 onderuit, waardoor alles nog mogelijk is. Jansen wijzigt zijn elftal op twee plekken ten opzichte van de heenwedstrijd in het London Stadium: Milos Kerkez keert terug van zijn schorsing en vervangt Mees de Wit, terwijl Jesper Karlsson fit genoeg is om te starten. Dat gaat weer ten koste van een basisplek voor Myron van Brederode.

Tijdens de tweede halve finale kan Jansen weer een beroep doen op Dani de Wit, Kerkez en Karlsson. Het Algemeen Dagblad verwacht dat twee laatstgenoemden aan de aftrap zullen staan. Jansen sprak tijdens het persmoment op woensdag over de terugkeer van zijn sleutelspelers. “Ze maken ons alle drie sterker. Het zijn belangrijke spelers voor ons. Of Karlsson daadwerkelijk het verschil tussen verlies of winst is, zal donderdagavond blijken.” Op de afwezigheid van Bruno Martins Indi (heupblessure) na beschikt Jansen over een fitte selectie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Onder de lat blijft de fel bekritiseerde Mathew Ryan staan. Yukinari Sugawara, Sam Beukema, Pantelis Hatzidiakos en Kerkez completeren de Alkmaarse defensie. Het middenveld wordt gevormd door Jordy Clasie, Sven Mijnans en Tijjani Reijnders. Jens Odgaard, Vangelis Pavlidis en Karlsson moeten voor de doelpunten zorgen. Bij winst over twee duels kan AZ zich opmaken voor de eerste Europese finale sinds 1981. Pavlidis heeft nog altijd geloof in een goed slot van het Europese tweeluik.

“Wij geloven in onszelf en onze kwaliteiten, dat zagen we ook in Engeland”, zei de Griekse spits tijdens het persmoment. “Zij hadden toen problemen met ons in de eerste helft. Dat betekent niks, want we verloren, maar we zijn op dezelfde missie als tegen Anderlecht. Toen draaiden we de wedstrijd om.” Het spelen van een Europese finale is een absolute droom voor Pavlidis. “Nu zijn we één wedstrijd verwijderd van die droom. Als team geloofden we sinds de laatste wedstrijd van het vorige seizoen in een finaleplaats dit seizoen.”

West Ham

Voor the Hammers is titelwinst in de Conference League de enige manier om een troosteloos seizoen toch kleur te geven. De nummer vijftien van de Premier League moet het in Alkmaar nog altijd doen zonder spits Gianluca Scamacca (knieblessure). The Evening Standard verwacht dat manager David Moyes voor dezelfde elf namen kiest als een week eerder in Londen. De halve finale begint donderdag om 21.00 uur en is live te zien op Veronica en ESPN.

Vermoedelijke opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Beukema, Hatzidiakos, Kerkez; Clasie, Mijnans, Reijnders; Odgaard, Pavlidis, Karlsson.

Vermoedelijke opstelling West Ham United: Areola; Kehrer, Zouma, Aguerd, Cresswell; Soucek, Rice, Paquetá; Bowen, Antonio, Benrahma.