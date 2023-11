Vermoedelijke XI Ajax: één twijfelgeval lijkt wel te starten tegen Vitesse

Zaterdag, 25 november 2023 om 08:45 • Wessel Antes • Laatste update: 08:46

Ajax-spits Brian Brobbey is niet fit genoeg om te starten tegen Vitesse, zo voorspelt het Algemeen Dagblad in de vermoedelijke opstelling van de Amsterdammers. Daarbij lijkt het erop dat Josip Sutalo zaterdagavond (om 21:00 uur) wél aan de aftrap zal staan in de Johan Cruijff ArenA. Ook Steven Berghuis en Steven Bergwijn worden in de basiself verwacht.

Trainer John van ‘t Schip stak de twijfelgevallen bij Ajax vrijdag tijdens de persconferentie niet onder stoelen of banken. “Een aantal jongens kan weer spelen, maar er zijn ook twijfels. Bergwijn en Berghuis zien er goed uit. Kaplan speelt met Jong Ajax, net als Silvano Vos. Josip Sutalo is twijfel, want hij is na de laatste interland met Kroatië niet helemaal fris teruggekomen. Brian Brobbey is ook een twijfelgeval.”

Brobbey liet de interlandperiode van het Nederlands elftal schieten om in Amsterdam te herstellen van zijn klachten. Het AD verwacht de fysiek sterke spits tegen Vitesse nog niet in de basiself van Ajax. De ochtendkrant denkt wel dat Sutalo fit genoeg is om te starten. Hij vormt de Amsterdamse defensie met Anton Gaaei, Jorrel Hato en Borna Sosa. Diant Ramaj staat weer onder de lat.

Op het middenveld verdwijnt Georges Mikautadze uit de basis van Ajax, dat geen beroep kan doen op Sivert Mannsverk en Branco van den Boomen. Devyne Rensch wordt verwacht als controleur op een middenveld met Kenneth Taylor en Kristian Hlynsson. Voorin spelen Berghuis en Bergwijn op de flanken, terwijl Chuba Akpom de vervanger is van Brobbey als spits.

De verwachting is dat Brobbey wel bij de wedstrijdselectie van Ajax zit voor een mogelijke invalbeurt. Dat geldt nog niet voor Amourricho van Axel Dongen, die weer rustig aan meetraint bij Ajax. De wedstrijd tussen de twaalf en hekkensluiter van de Eredivisie is zaterdag live te zien op ESPN 2.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Ramaj; Gaaei, Sutalo, Hato, Sosa; Rensch, Taylor; Berghuis, Hlynsson, Bergwijn; Akpom.

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Room; Oroz, Isimat-Mirin, Hendriks, Cornelisse; Tielemans, Kozlowski, Meulensteen; Manhoef, Hamulic, Boutrah.