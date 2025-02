Vermoedelijke opstellingen PSV - Go Ahead Eagles: Bosz wijzigt elftal op een aantal posities

PSV en Go Ahead Eagles strijden woensdagavond om een finaleplaats in de TOTO KNVB Beker. Bij de Eindhovenaren kan trainer Peter Bosz waarschijnlijk een beroep doen op de kersverse aanwinst Lucas Pérez, al heeft hij een autorit van Spanje naar Eindhoven in de benen zitten. PSV moet in totaal vier spelers missen. Hoe gaan de Brabanders mogelijk aantreden? De wedstrijd begint om 20.00 uur en is live te zien op ESPN 1.

Aanwinst Lucas moet PSV de nodige ademruimte verschaffen in de voorhoede. Bosz vertelde dat de routinier (36) waarschijnlijk bij de selectie zal zitten. De spits trainde zowel maandag als dinsdag mee met de groep, al maakte hij de training van maandag niet helemaal af. Omdat hij met de auto Spanje naar Nederland reisde, achtte Bosz het beter om hem op maandag niet mee te laten doen aan de partijvorm.

Bosz kan tegen Go Ahead geen beroep doen op winteraanwinst Esmir Bajraktarevic, die er volgens het Eindhovens Dagblad 'nog even uit is'. Verder komt het bekeraffiche in het Philips Stadion ook te vroeg voor het Amerikaanse trio Ricardo Pepi, Sergiño Dest en Malik Tillman.

De rentree van Dest zal niet lang meer op zich laten wachten. De vleugelverdediger is hersteld van zijn zware knieblessure en doet inmiddels aan bijna alle trainingen van PSV mee, maar is nog niet wedstrijdfit. Voor Pepi is het einde seizoen en dat leek ook het geval te zijn voor Tillman, maar hij keert waarschijnlijk eerder terug dan verwacht.

Bosz maakte op de persconferentie namelijk bekend dat Tillman volgende week weer aansluit bij de training, en de oefenmeester heeft goede hoop dat de middenvelder eerder dan alleen het competitieslot beschikbaar is. De creatieveling is de afgelopen maand in Qatar behandeld aan zijn enkelblessure, en zal waarschijnlijk dus nog een aanzienlijk aantal wedstrijd kunnen meepakken.

Aangezien het een bekerwedstrijd betreft, zal Joël Drommel de plek van Walter Benítez onder de lat innemen. Voor Tyrell Malacia lijkt de tijd rijp om weer eens aan de aftrap te verschijnen, wat waarschijnlijk ten koste gaat van Richard Ledezma. Mauro Júnior verhuist naar de rechterkant, en vormt de defensie met Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Malacia.

Op het middenveld zijn controleurs Jerdy Schouten en Joey Veerman vrijwel zeker van hun plek. De keuze voor de 10-positie valt vermoedelijk op Ismael Saibari, die een uitstekende indruk achterliet in de Champions League tegen Juventus. Met het oog op het drukke programma krijgt routinier Ivan Perisic mogelijk rust, wat Johan Bakayoko een basisplaats zou opleveren. Luuk de Jong en Noa Lang completeren de voorhoede.

Go Ahead Eagles

Go Ahead-trainer Paul Simonis kreeg deze week een enorme domper te verwerken met het wegvallen van sterspeler Jakob Breum. De 21-jarige Deen liep zondag tegen Ajax een breuk op in zijn voet en staat voorlopig aan de kant. De trainer wilde tegenover RTV Oost niet verklappen wie de kans krijgt bij afwezigheid van Breum.

Wel liet de oefenmeester weten dat doelman Jari De Busser 'gewoon' tussen de palen staat. In de vorige bekerwedstrijd mocht reservegoalie Luca Plogmann opdraven, maar Simonis houdt voor de belangrijke wedstrijd tegen PSV vast aan De Busser. Naast Breum ontbreken ook Luca Everink, Finn Stokkers en Søren Tengstedt.

Vermoedelijke opstelling PSV: Drommel; Mauro Júnior, Flamingo, Boscagli, Malacia; Schouten, Saibari, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lang.

Vermoedelijke opstelling Go Ahead Eagles: De Busser; Deijl, Nauber, Kramer, James; Llansana, Linthorst; Antman, Suray, Sivertsen; Edvardsen.