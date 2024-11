Vermoedelijke opstellingen Manchester City - Feyenoord: Priske verstevigt defensie en laat Timber starten

Feyenoord neemt het dinsdagavond in de Champions League op tegen Manchester City, dat zwaar uit vorm is en zijn laatste vijf duels verloor. Het lijkt een uitgelezen mogelijkheid voor de Rotterdammers om het Etihad Stadium met een resultaat te verlaten. Het goede gevoel is bovendien aanwezig bij Feyenoord, dat zaterdag simpel afrekende met sc Heerenveen (3-0) en Justin Bijlow, Jordan Lotomba, Quinten Timber en Santiago Gimenez ziet terugkeren in de wedstrijdselectie. De wedstrijd begint om 21.00 uur en Ziggo Sport 1.

Bijlow moest Heerenveen-thuis laten schieten wegens lichte klachten. Gimenez liep op 22 september tegen NAC Breda een hamstringblessure op en kwam sindsdien niet meer in actie. Lotomba viel op 6 november tegen Red Bull Salzburg uit met een blessure, terwijl Timber al langere tijd kampte met enkelklachten.

In tegenstelling tot bovengenoemd viertal is Calvin Stengs er niet bij. De Nieuw-Vennepper keerde tegen Heerenveen terug van een knieblessure en vertelde na afloop dat zijn knie goed aanvoelt, maar dat hij zijn belasting rustig opbouwt. Stengs volgt 'een programma waarmee hij toewerkt naar volledige inzetbaarheid', aldus Feyenoord. Priske bevestigde later dat het besluit om Stengs niet mee te nemen naar Engeland al voor Heerenveen-thuis was genomen.

De geblesseerden Hugo Bueno, Ibrahim Osman, Ayase Ueda en Quilindschy Hartman en de niet speelgerechtigde Givairo Read zijn de overige afwezigen. Voor Bijlow, met wie zeer weinig risico wordt genomen, en Gimenez komt een basisplaats vrijwel zeker te vroeg. Priske bevestigde dat men 'Gimenez waarschijnlijk niet terugziet in de basiself' en dat 'een aantal' van de vier teruggekeerde spelers vanaf de aftrap kan starten.

Aanvoerder Timber lijkt sowieso te spelen. Bart Nieuwkoop is in principe fitter dan Lotomba en lijkt dan ook de voorkeur te krijgen boven de Zwitser. Wellenreuther hield zondag de nul en zal die prestatie dinsdag hopen te evenaren. Gernot Trauner, die tegen Heerenveen werd gespaard en een kwartier meedeed, keert vermoedelijk terug in de basis. De Oostenrijker vormt het hart van de verdediging met Thomas Beelen. Dávid Hancko schuift door naar de linksbackpositie, waar hij voor extra verdedigende stabiliteit moet zorgen.

Het middenveld staat zo goed als vast met Timber, Hwang In-beom en Antoni Milambo. Laatstgenoemde keerde onlangs terug van blessureleed en deed tegen Heerenveen een uur mee, voor hij werd afgelost door Stengs. Voorin wordt spits Julián Carranza geflankeerd door Anis Hadj Moussa (rechts) en Igor Paixão (links).

Manchester City

Man City-manager Pep Guardiola moet het tegen Feyenoord sowieso stellen zonder Rodri, Oscar Bobb en Mateo Kovacic. Achter de naam van John Stones, die zich in de rust tegen Tottenham Hotspur moest laten vervangen, staat bovendien een groot vraagteken. De Engelsman miste de training op maandag en lijkt gespaard te worden voor de Premier League-kraker tegen Liverpool. Rúben Dias en Jérémy Doku hebben de training hervat, maar het is onwaarschijnlijk dat zij een (grote) rol zullen spelen tegen Feyenoord.

Vermoedelijke opstelling Manchester City: Ederson; Walker, Akanji, Aké, Gvardiol; Nunes, Gündogan; Sávio, De Bruyne, Grealish; Haaland.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Nieuwkoop, Trauner, Beelen, Hancko; Hwang, Milambo, Timber; Hadj Moussa, Carranza, Paixão.