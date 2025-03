Vermoedelijke opstellingen Feyenoord - Inter: Van Persie moet schuiven door 15 (!) afwezigen

Feyenoord treedt woensdag in de Champions League aan tegen Inter. Trainer Robin van Persie kreeg dinsdag goed nieuws uit de ziekenboeg, maar mist nog altijd een haast ongelooflijk aantal spelers. Wat zijn de opties voor Van Persie? De wedstrijd begint om 18.45 uur en is live te zien op Ziggo Sport 1.

Gernot Trauner, Bart Nieuwkoop, Ramiz Zerrouki, Quinten Timber, Hwang In-beom, Antoni Milambo, Calvin Stengs, Facundo González, Jordan Lotomba, Chris-Kévin Nadje en Justin Bijlow zijn er wegens blessureleed niet bij.

Oussama Targhalline, Quilindschy Hartman en Stéphano Carrillo zijn bovendien niet speelgerechtigd en derhalve niet inzetbaar. Givairo Read pakte in de vorige ronde tegen AC Milan een directe rode kaart en moet geschorst toekijken. Meevaller is de terugkeer in de selectie van Ayase Ueda en Jakub Moder.

Van Persie heeft grote problemen op onder meer de rechtsbackpositie, die zonder Nieuwkoop, Read en Lotomba zo goed als niet bezet is. “Er gingen een aantal scenario's door ons hoofd, als staf," vertelde de trainer tijdens het persmoment in De Kuip.

“Het was wel een uitdaging om daar iemand voor te vinden. Maar we denken dat we hem gevonden hebben." Van Persie gaf tevens aan dat de betreffende speler die op rechtsback komt te staan, ‘een tikkeltje verrast’ was. Waar die verrassing precies op gebaseerd is, is niet bekend.

Timon Wellenreuther zal onder de lat staan in De Kuip. Door de afwezige rechtsbacks is Mitchell de enig overgebleven enigszins natuurlijke rechtervleugelverdediger. De Costa Ricaan vormt de achterhoede met Thomas Beelen, Dávid Hancko en Hugo Bueno.

Gijs Smal schuift door naar het middenveld, waar hij samen met mede-controleur Moder voor wat verdedigende stabiliteit moet zorgen. Luka Ivanusec start op 10, ondanks zijn zeer matige persoonlijke periode. De opties voor Van Persie lijken echter te beperkt om de Kroaat nu te laten banken.

Igor Paixão is misschien wel de beste Feyenoorder de afgelopen tijd. De Braziliaan zat een stuk minder goed in zijn spel toen hij op 10 werd gezet en van de flank werd afgehaald. Paixão keert terug op links, terwijl Anis Hadj Moussa op rechts start en Julián Carranza de spits van dienst is.

Inter

Aan de kant van Inter kampt trainer Simone Inzaghi met wat kopzorgen. Flankspelers Carlos Augusto, Matteo Darmian, Nicola Zalewski en hoogstwaarschijnlijk ook Federico Dimarco zijn niet inzetbaar. Yann Sommer is bijna hersteld van zijn duimbreuk, al is Josep Martínez de aangewezen doelman in De Kuip.

Het Italiaanse Sky Sport verwacht dat Inter enkele grote namen, Hakan Çalhanoglu en Henrikh Mkhitaryan, op de bank beginnen. Piotr Zielinski en Kristijan Asllani zouden in dat geval starten.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Mitchell, Beelen, Hancko, Bueno; Moder, Ivanusec, Smal; Hadj Moussa, Carranza, Paixão.

Vermoedelijke opstelling Inter: J. Martínez; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Bastoni; L. Martínez, Thuram.