Vermoedelijke opstelling PSV: vaste kracht staat voor terugkeer in basis

Zaterdag, 30 september 2023 om 11:33 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 11:36

Jerdy Schouten keert zaterdagavond waarschijnlijk terug in de basiself van PSV, dat het in eigen huis opneemt tegen FC Volendam. De middenvelder ontbrak tegen Go Ahead Eagles (3-0 zege) nog omdat hij niet helemaal fit was, maar is zaterdag dus weer in staat om te spelen. Uit de vermoedelijke opstelling van het Algemeen Dagblad blijkt dat Guus Til waarschijnlijk het slachtoffer wordt van de rentree van Schouten.

Behalve die ene wisseling lijkt de basis van PSV ongewijzigd te blijven. Dat betekent dat Walter Benítez opnieuw onder de lat staat, met een verdediging voor hem die wordt gevormd door Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Patrick van Aanholt. Sergiño Dest, die net als Schouten niet helemaal fit was tegen Go Ahead, begint waarschijnlijk op de bank.

Het middenveld bestaat – naast Schouten – naar verwachting uit Ismael Saibari en Joey Veerman, terwijl Hirving Lozano, Luuk de Jong en Noa Lang voor de dreiging voorin zullen moeten zorgen. Met name De Jong verkeert in uitstekende vorm: hij was dit seizoen in twaalf officiële duels al goed voor elf goals en zes assists. Johan Bakayoko lijkt opnieuw genoegen te moeten nemen met een plek op de bank.

Volendam lijkt een klein wonder nodig te hebben om een resultaat te halen in Eindhoven. Niet alleen vanwege de nog altijd perfecte score van PSV en het kwaliteitsverschil, maar ook omdat Volendam zelf niet zijn beste fase kent. De ploeg uit het vissersdorp pakte tot op heden slechts één punt, al behaalde het dat punt afgelopen weekend na een 0-2 achterstand tegen Heracles Almelo (2-2). Bij Volendam heerste er deze week vooral woede en teleurstelling om het uitstellen van het affiche tegen Ajax, dat door de gestaakte Klassieker woensdag de wedstrijd tegen Feyenoord moest uitspelen. Van de 26 uitwedstrijden bij PSV verloor Volendam er 21; 5 keer werd het gelijk. Een Volendamse zege in Eindhoven zat er nog nooit in.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Van Aanholt; Schouten, Saibari, Veerman; Lozano, De Jong, Lang.

Vermoedelijke opstelling FC Volendam: Backhaus; Plat, Benamar, Mirani, Flint; De Haan, Twigt, Antonioli; Ould-Chikh, Mühren, Kuol.