In de 29ste speelronde van de Eredivisie wacht PSV zaterdagavond een thuiswedstrijd tegen Almere City. Trainer Peter Bosz kampt met de nodige kopzorgen voor het duel met de hekkensluiter. Van vier spelers is het onzeker of zij deel zullen uitmaken van de wedstrijdselectie, terwijl Lucas Pérez en Ricardo Pepi er zeker niet bij zijn. De krachtmeting in Eindhoven begint om 20.00 uur en is live te volgen via ESPN 1.

PSV boekte afgelopen zaterdag een belangrijke zege op FC Groningen (1-3), waarmee de nummer twee van de Eredivisie zijn vijf punten voorsprong op Feyenoord behield. Met Feyenoord-uit nog op het programma mogen de Eindhovenaren geen punten laten liggen tegen Almere, dat eigenlijk ook moet winnen in de strijd tegen degradatie.

Op de persconferentie in de aanloop naar de wedstrijd liet Bosz weten te maken te hebben met de nodige twijfelgevallen. Van Walter Benítez, Sergiño Dest, Rick Karsdorp en Jerdy Schouten is het onzeker of zij überhaupt in de selectie zullen zitten, laat staan een basisplaats krijgen.

Benítez had de afgelopen week last van een kwaaltje en achillespeesklachten, maar de Argentijn trainde, net als de overige drie twijfelgevallen, deze week mee met de groep. “Walter heeft de afgelopen twee dagen meegedaan met de training, dus hij is beschikbaar", sorteerde Bosz voorzichtig voor op een basisplaats voor Benítez. Joël Drommel is het alternatief.

Karsdorp, die net als Benítez bezig lijkt te zijn aan zijn laatste maanden in Eindhoven, lijkt hoe dan ook niet te zullen starten. Bosz geeft doorgaans de voorkeur aan Dest, en anders Richard Ledezma. Bosz neemt normaliter geen risico met Karsdorp en Dest en beschikt met Ledezma bovendien over een betrouwbaar alternatief.

Schouten kwam de laatste drie duels van PSV niet in actie. De Oranje-international kampt volgens het Eindhovens Dagblad met een teenblessure, die hem lange tijd niet weerhield van voetballen. De afgelopen weken is Bosz echter een stuk voorzichtiger met de middenvelder. Als Schouten bij de selectie zit, ligt een invalbeurt het meest voor de hand.

Benítez staat onder de lat in het Philips Stadion, waar de verdediging wordt gevormd door Ledezma, Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Mauro Júnior. Joey Veerman en Ismael Saibari hebben een controlerende rol op het middenveld, waarop Malik Tillman de 10 is. Spits Luuk de Jong wordt in de voorhoede vergezeld door Ivan Perisic en Noa Lang.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Mauro Júnior; Veerman, Tillman, Saibari; Perisic, De Jong, Lang.