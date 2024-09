Vermoedelijke opstelling PSV: Peter Bosz voert liefst drie wijzigingen door

PSV is nog altijd foutloos in de Eredivisie, maar afgelopen dinsdag kreeg de ploeg van trainer Peter Bosz wel een gevoelige tik te verwerken in de Champions League. De Eindhovenaren gingen met 3-1 onderuit tegen Juventus en gaan zondagmiddag voor de start van een nieuwe winstreeks. Het begin van die reeks zal tot stand moeten komen in Sittard, waar Fortuna de tegenstander is. Het duel begint om 16:45 uur en is te zien op ESPN 2.

Bosz kan in Limburg nog geen beroep doen op Armando Obispo, Fredrik Oppegard en Hirving Lozano. Rick Karsdorp is er waarschijnlijk ook niet bij. “Hij heeft volledig meegetraind, dus hij komt er steeds dichterbij. We hebben het met de medische staf nog niet over hem gehad. Maar het moment dat hij zich bij de selectie voegt komt dichterbij. Hetzelfde geldt voor Armando Obispo”, liet Bosz vrijdag weten.

De transfervrije aanwinst Ivan Perisic zit mogelijk wel in de wedstrijdselectie. “We besluiten morgen (zaterdag, red.) of hij bij de selectie zit. Hij traint al mee en daarin maakt hij een fitte en scherpe indruk. Hij is een echte professional, waar vooral onze jonge spelers een voorbeeld aan kunnen nemen en zich aan op kunnen trekken.”

Een basisplaats voor Perisic, die op de flanken in zowel de aanval als de verdediging uit de voeten kan, zit er niet in. Walter Benítez is wel weer beschikbaar. De Argentijn moest Juventus-uit missen wegens de bevalling van zijn vrouw, maar neemt de plek van Joël Drommel weer in. De verdediging van de Eindhovenaren blijft vermoedelijk wel ongewijzigd, ook al werden de zwaktes daarvan blootgelegd in Turijn.

Dat zou betekenen dat Richard Ledezma, Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Matteo Dams de defensie vormen. Het is goed mogelijk dat daar in de komende weken verandering in komt, daar Perisic, Karsdorp en Obispo een kwaliteitsimpuls zullen geven aan de selectie en verdediging in het bijzonder.

Op het middenveld vindt er waarschijnlijk wel een wijziging plaats. Ismael Saibari viel goed in tegen Juventus en zijn creativiteit is iets wat de ploeg ontbeerde. De Marokkaan lijkt zich op te mogen maken voor een basisplaats, wat dan ten koste zou gaan van Guus Til. Joey Veerman maakte geen goede indruk tegen Juventus, maar zijn krediet is bij lange na niet op. Jerdy Schouten completeert de middelste linie.

Ook voorin lijkt de tijd rijp voor een wissel. Noa Lang maakte na een korte afwezigheid zijn rentree tegen Juventus en bracht net als Saibari wat extra’s. De linksbuiten neemt de plek van Malik Tillman in. De rest van de voorhoede, met spits Luuk de Jong en rechtsbuiten Johan Bakayoko, staat in principe vast.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Dams; Schouten, Saibari, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lang.