Vermoedelijke opstelling PSV: Peter Bosz voert één wijziging door tegen Ajax

PSV staat zaterdagavond voor een zware opgave op bezoek bij Ajax. De Eindhovenaren reizen als favoriet af naar Amsterdam, maar na de 0-2 zege op Feyenoord toont Ajax serieuze tekenen van herstel. PSV-trainer Peter Bosz heeft bovendien te maken met blessures in zijn selectie. Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint om 18.45 uur en is te zien op ESPN 1.

PSV is na tien wedstrijden nog altijd foutloos in de Eredivisie en kan de strijd om het kampioenschap zaterdag nog een stuk minder spannend maken met een zege. Als Ajax wint, hebben de hoofdstedelingen plots slechts twee verliespunten minder dan de Eindhovenaren.

Bosz kan in Amsterdam niet beschikken over Jerdy Schouten, Joey Veerman, Hirving Lozano, Sergiño Dest en Adamo Nagalo. Laatstgenoemde heeft de afgelopen periode meermaals last van zijn schouder gehad en gaat onder het mes. De Burkinees staat enkele maanden aan de kant.

Al die spelers waren er in de afgelopen weken al niet bij en dus lijkt er in principe weinig te veranderen in de opstelling. Walter Benítez staat onder de lat en ziet de verdediging voor hem gevormd worden door Rick Karsdorp, Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Matteo Dams.

Het middenveld lijkt met de afwezigheid van Schouten en Veerman de komende weken wel vast te staan. Ismael Saibari en Malik Tillman nemen andermaal hun taak als controlerende middenvelder in. Guus Til is de nummer 10 in de ArenA.

Voorin lijkt er één wijziging in de opstelling plaats te vinden. Ondanks het overtuigende optreden van Ricardo Pepi tegen PEC Zwolle moet de Amerikaan plaatsmaken voor aanvoerder Luuk de Jong. Ivan Perisic krijgt op rechts de voorkeur boven Johan Bakayoko, terwijl ex-Ajacied Noa Lang op de linkerflank voor damage wil zorgen.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Karsdorp, Flamingo, Boscagli, Dams; Tillman, Til, Saibari; Perisic, De Jong, Lang.

