Vermoedelijke opstelling PSV: Peter Bosz gaat flink rouleren tegen Arsenal

De verwachting is dat Peter Bosz dinsdagavond in het Champions League-duel met Arsenal gaat rouleren. De oefenmeester lijkt ten opzichte van de Eredivisie-wedstrijd tegen sc Heerenveen (2-0 winst) vier wijzigingen door te voeren. Het duel in het Philips Stadion begint om 18:45 uur en is te zien op RTL 7 en Ziggo Sport Voetbal.

Bosz houdt in ieder geval wel vast aan doelman Walter Benítez. “Een wisseling is geen optie, omdat Walter onze eerste keeper is’, zei de trainer van PSV tijdens de voorbereidende persconferentie.

Jordan Teze was een vraagteken, maar lijkt voldoende hersteld van zijn hoofdblessure en start op de rechtsbackpositie. André Ramalho en Olivier Boscagli vormen het hart van de Eindhovense defensie, Sergiño Dest is de rechtsback van dienst.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Er wordt verwacht dat Bosz op het middenveld gaat experimenteren. “Waar ik het hele seizoen de bank prijs voor de manier waarop ze invallen, moet je ze die momenten gunnen als die mogelijkheid er is.” Jerdy Schouten lijkt het duel met Arsenal niet te gaan halen, terwijl Joey Veerman ontbrak op de afsluitende training.

Patrick van Aanholt start hierdoor waarschijnlijk als controleur met Ismael Saibari en Malik Tillman voor zich. In de voorhoede heeft Bosz door de blessures van Hirving Lozano en Noa Lang weinig smaken om uit te kiezen.

Ricardo Pepi, die op de trainingen en tijdens invalbeurten een goede indruk maakt, krijgt volgens het Algemeen Dagblad en De Telegraaf wel de kans om te starten tegen Arsenal en houdt in dat geval Luuk de Jong op de bank. Voor Pepi en de eveneens aan de aftrap verwachte Yorbe Vertessen lonkt in ieder geval een basisdebuut in de Champions League. Het elftal wordt tot gecompleteerd door Johan Bakayoko.

Tijdens de eerste groepswedstrijd ging PSV met keiharde cijfers onderuit tegen Arsenal: 5-0. Vier speelrondes later ziet de wereld er heel anders uit en weet PSV dat het als nummer twee doorgaat naar de knock-outfase, achter groepswinnaar Arsenal. "Ik ben als trainer erg benieuwd of we geleerd hebben van die wedstrijd en of we beter geworden zijn", vertelde Bosz maandag op de persconferentie. "En ik weet dat we dat zijn. Maar of we dat ook terug kunnen zien tegen een geweldige tegenstander."

Arsenal-manager Mikel Arteta kondigde maandag al aan dat hij de nodige wijzigingen door zou voeren in zijn opstelling. Zo zijn jongelingen Lino Sousa (18), Reuell Walters (19) en Ethan Nwaneri (17) mee op het vliegtuig naar Nederland gestapt. "De omstandigheden hebben hen in deze positie gebracht", doelt Arteta op de groepswinst. "Ze zijn nog heel erg jong, maar we willen ze de ervaring geven, omdat ze het talent hebben om hopelijk heel dicht op het team te zitten. We zullen proberen ze de kans te geven als we dat op het juiste moment kunnen doen."

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Saibari, Tillman, Van Aanholt; Bakayoko, Pepi, Vertessen.

Vermoedelijke opstelling Arsenal: Ramsdale; Walters, Kiwior, Gabriel, Zinchenko; Elneny, Jorginho, Havertz; Nelson, Nketiah, Trossard.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties