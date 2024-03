Vermoedelijke opstelling PSV: Ismael Saibari is tegen NEC klaar voor rentree

PSV-trainer Peter Bosz heeft tegen NEC de beschikking over een nagenoeg fitte selectie. Alleen Noa Lang is er zaterdagmiddag niet bij in het Goffertstadion, waar de Eindhovenaren weer een stap dichter bij hun 25ste landstitel kunnen komen. Ismael Saibari is weer helemaal hersteld van zijn blessure en zou kunnen starten. Achterin heerst opnieuw de vraag of Jerdy Schouten de voorkeur zal krijgen boven André Ramalho. Het duel begint om 16:30 uur en is te zien op ESPN 2.

Walter Ben√≠tez zal het doel van PSV verdedigen. De keeper maakte woensdag zijn interlanddebuut voor Argentini√ę in het met 3-1 gewonnen duel met Costa Rica. "Hij glom van trots", vertelde Bosz over zijn nummer √©√©n goalie. De oefenmeester heeft op de backposities evenmin reden tot wijzigen. Jordan Teze (rechts) en Sergi√Īo Dest (links) zijn de vertrouwde namen aan de zijkanten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

In het centrum worden de twijfels al wat groter. Olivier Boscagli is links centraal in de verdediging zeker van zijn plek. Dat geldt niet voor Ramalho, die zijn basisplaats dit seizoen al vaker moest afstaan aan Schouten. Gezien de zware tegenstand in Nijmegen ligt het voor de hand dat Bosz kiest voor de opbouwend sterke Schouten.

Op het middenveld is Saibari weer beschikbaar. De Marokkaans international gebruikte de interlandperiode om volledig te herstellen van zijn blessure en kan tegen NEC zijn eerste minuten sinds 20 februari maken. Bosz liet al weten dat Saibari 'in theorie' kan starten. Voetbalzone verwacht dat de creatieveling het middenveld, bij 'afwezigheid' van Schouten, gaat voorzien van extra creativiteit. Joey Veerman en Guus Til mogen zich eveneens opmaken voor een basisplaats.

Voorin houdt Bosz bijna altijd vast aan spits Luuk de Jong en flankspelers Johan Bakayoko (rechts) en Hirving Lozano (links). Bosz verraste enkele weken geleden tegen Borussia Dortmund door Lozano te passeren ten faveure van Malik Tillman, maar dat had alles te maken met de wens van de trainer om een extra middenvelder op te stellen. Bosz koos vlak voor de interlandbreak tegen FC Twente weer voor Lozano en dat is ook tegen NEC de meest voor de hand liggende keuze.

NEC

NEC-trainer Rogier Meijer kent de nodige personele problemen richting de krachtmeting met PSV. Tjaronn Chery en Dirk Proper zijn niet voldoende hersteld van hun blessures en moeten de wedstrijd missen. Daarnaast is spits Koki Ogawa niet fit genoeg voor een basisplaats. De Japanner is ziek teruggekomen uit Japan, waar hij aanwezig was bij het nationale team.

De Gelderlander verwacht dat NEC met hetzelfde middenveld zal aantreden als tegen FC Utrecht het geval was. Lasse Schöne, Mees Hoedemakers en Kodai Sano zullen in dat geval mogen starten. Sylla Sow is in de punt van de aanval de aangewezen vervanger van Ogawa, die vermoedelijk wel zou kunnen invallen.

Vermoedelijke opstelling NEC: Cillessen; Van Rooij, Sandler, Nuytinck, Verdonk; Hoedemakers, Sano, Schöne; Rober González, Sow, Hansen.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Teze, Schouten, Boscagli, Dest; Saibari, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lozano.

Bekijk NEC - PSV live op ESPN via Ziggo!

NEC - PSV: Winst NEC Gelijkspel Winst PSV Stem NEC - PSV: Winst NEC 17% Gelijkspel 0% Winst PSV 83% Totaal aantal stemmen: 12 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties