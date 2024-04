Vermoedelijke opstelling PSV: Hirving Lozano keert terug in de selectie

PSV kan zaterdag tegen Vitesse de volgende reuzenstap richting de aanstaande landstitel zetten. De Eindhovenaren nemen het in het eigen Philips Stadion op tegen hekkensluiter Vitesse, dat een wonder nodig heeft om zich te handhaven. PSV-trainer Peter Bosz kan weer over Hirving Lozano beschikken, al lijkt de Mexicaan op de bank te beginnen. Het duel begint om 16:30 uur en is te zien op ESPN 2.

Walter Benítez is de vaste doelman van PSV en zal ook tegen Vitesse zijn doel schoon proberen te houden. In de achterhoede worden er evenmin wijzigingen verwacht. Jordan Teze (rechts) en Sergiño Dest (links) zijn de backs, terwijl de verwachting is dat Jerdy Schouten centraal achterin de voorkeur krijgt boven André Ramalho. Olivier Boscagli is als linkercentrumverdediger zeker van zijn plek.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Ook op het middenveld heeft Bosz in principe geen reden om wijzigingen door te voeren ten opzichte van de klinkende zege op AZ (5-1). Als dat blijkt de kloppen, verschijnen Joey Veerman, Mauro Júnior en nummer 10 Guus Til aan de aftrap. Lozano is hersteld van blessureleed en keert terug in de selectie, al ligt het in de lijn der verwachting dat de Mexicaan als invaller zijn rentree mag vieren. Malik Tillman zou dan andermaal linksbuiten staan. Spits Luuk de Jong rekent aan de rechterkant op Johan Bakayoko.

PSV moet het nog stellen zonder de nodige aanvallende krachten, al vermoedt het Eindhovens Dagblad dat Ismael Saibari en Ricardo Pepi tegen sc Heerenveen, op 25 april, weer beschikbaar zijn. Daarentegen komt Noa Lang dit seizoen mogelijk niet meer in actie. Donderdag belandde de volgende speler in de ziekenboeg: Isaac Babadi. De aanvallende middenvelder liep een knieblessure op en is ‘in principe’ klaar dit seizoen.

Vitesse

Vitesse kon afgelopen weekend tegen NEC niet over Anis Hadj-Moussa beschikken en hetverwacht dat de Algerijn tegen PSV op de bank begint. In tegenstelling tot Hadj-Moussa zullen Marco van Ginkel, Davy Pröpper, Mexx Meerdink, Fodé Fofana en Miliano Jonathans wegens verschillende blessures zeker geen minuten maken.

De voorbereiding op het duel, dat eigenlijk gewonnen moet worden, verliep bepaald niet vlekkeloos. Zo moest trainer Edward Sturing de training op zowel donderdag als vrijdag laten schieten wegens griep. Sterspeler Hadj-Moussa deed op de afsluitende training mee bij de reserves en lijkt dan ook geen basisspeler te zullen zijn. Een flinke aderlating voor Vitesse, dat momenteel zeven punten verwijderd is van plek zestien en acht van de nummer vijftien.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Teze, Schouten, Boscagli, Dest; Veerman, Til, Mauro Júnior; Bakayoko, De Jong, Tillman.

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Room; Arcus, Isimat-Mirin, Hendriks, Pinto; Aaronson, Tielemans, Meulensteen; De Regt, Buitink, Boutrah.

Bekijk PSV - Vitesse live op ESPN via Ziggo!

PSV - Vitesse: Winst PSV Gelijkspel Winst Vitesse Stem PSV - Vitesse: Winst PSV 88% Gelijkspel 2% Winst Vitesse 11% Totaal aantal stemmen: 112 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties