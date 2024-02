Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz wisselt poppetjes en posities in voorhoede

PSV-trainer Peter Bosz kan dinsdagavond tegen Borussia Dortmund hoogstwaarschijnlijk weer beschikken over Johan Bakayoko. De rechtsbuiten was vrijdag tegen Heracles Almelo nog afwezig wegens ziekte, maar is op tijd hersteld voor het treffen met de Duitsers in de Champions League. Daarnaast wordt ook Ismael Saibari weer in de basiself terugverwacht.

De plek van Bakayoko werd afgelopen vrijdag tegen Heracles (2-0 winst) ingenomen door Hirving Lozano, wat inhield dat Ricardo Pepi het aan de linkerkant mocht laten zien. De Amerikaan verhuist tegen Dortmund weer naar de bank, terwijl Lozano terugkeert naar zijn vertrouwende plek op de linkervleugel. Aanvoerder Luuk de Jong is de aanvalsleider van de Eindhovenaren.

Bosz hield Saibari vrijdag nog op de bank, maar de verwachting is dat de Marokkaans international zijn plek op 10 weer in gaat nemen tegen Dortmund. Dat zou inhouden dat Malik Tillman naar de bank verhuist. Het rest van het middenveld bestaat uit Joey Veerman en Jerdy Schouten.

Walter Benítez staat als bijna altijd onder de lat bij PSV en de Argentijn ziet een viermansdefensie voor zich staan: Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Sergiño Dest. Met name Boscagli speelde tegen Heracles een uitstekende wedstrijd. De Monegask bekroonde zijn optreden bovendien met de fraaie 2-0. Wel staat Boscagli tegen Dortmund op scherp, net als Ramalho.

De ziekenboeg van PSV is de laatste weken flink leeggelopen. Alleen Noa Lang en Guus Til moeten nog verstek laten gaan. Armel Bella-Kotchap is inmiddels hersteld van zijn schouderblessure en deed onlangs nog een uur mee bij Jong PSV, dat het in het kader van de Premier League International Cup opnam tegen de beloften van Chelsea. Het is nog onduidelijk of Bella-Kotchap in de selectie zal zitten.

Borussia Dortmund

Aan de kant van Dortmund is Sébastien Haller niet van de partij. De voormalig spits van Ajax liep in de Afrika Cup-finale een enkelblessure op en na zijn terugkeer in Duitsland werd duidelijk dat hij in ieder geval het heenduel met PSV moet missen. Voormalig PSV'er Donyell Malen is er wel weer bij. De Oranje-international kampte met knieklachten, maar is op tijd hersteld en wordt in de basis verwacht.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Schouten, Saibari, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lozano.

Vermoedelijke opstelling Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Can, Sabitzer; Malen, Brandt, Sancho; Füllkrug.

