Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz staat door terugkeer Tillman voor lastige keuze tegen Ajax

Voor PSV is de missie zondag tegen Ajax helder: winnen. De Eindhovenaren hebben zes punten minder dan de koploper uit Amsterdam en moeten drie punten pakken om de spanning terug te brengen in de Eredivisie. Trainer Peter Bosz mist slechts twee spelers, en heeft dus keuze genoeg voor zijn opstelling. De wedstrijd begint zondag om 14.30 uur en is live te zien op ESPN 2.

Even bestond er onduidelijkheid over het doorgaan van de wedstrijd, toen bekend werd dat er bij Lucas Pérez tuberculose is geconstateerd. Na overleg tussen de clubs en autoriteiten werd bepaald dat de wedstrijd gewoon kan doorgaan. Naast Lucas is ook de van een zware blessure herstellende Ricardo Pepi niet van de partij.

Malik Tillman is daarentegen weer helemaal terug bij PSV. De Amerikaanse smaakmaker is hersteld van zijn enkelblessure, die hem sinds eind januari aan de kant hield. Mauro Júnior en Jerdy Schouten kampten met relatief lichte klachten, maar zijn weer fit.

Bosz was op de persconferentie zeer te spreken over Tillman. "Hij heeft er alles aan gedaan om zo snel mogelijk van zijn revalidatie terug te komen en is enorm gemotiveerd. Als het aan hem had gelegen, had hij zijn rentree al eerder gemaakt. Hij heeft 45 minuten gespeeld in een oefenwedstrijd en heeft geen last meer, dus hij is er klaar voor. Ik ben blij dat hij erbij is."

Walter Benítez is de onbetwiste nummer één onder de lat en daar zal tegen Ajax geen verandering in komen. De onlangs herstelde Sergiño Dest is de aangewezen optie op rechtsback, terwijl Mauro Júnior aan de linkerkant verschijnt. Ryan Flamingo en Olivier Boscagli zijn de centrumverdedigers van dienst.

Op het middenveld staat Bosz voor een lastige keuze. Door de terugkeer van Tillman lijkt Joey Veerman, net als in een fase voor de interlandperiode, genoegen te moeten nemen met een reserverol. Tillman start dan vermoedelijk op 10. Ismael Saibari en Schouten zijn de controleurs.

De man in vorm de laatste tijd bij PSV, Ivan Perisic, start op de rechtsbuitenpositie. Noa Lang hoopt zijn ex-club Ajax pijn te doen vanaf links, terwijl Luuk de Jong de aangewezen spits is.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Dest, Flamingo, Boscagli, Mauro Júnior; Schouten, Tillman, Saibari; Perisic, De Jong, Lang.