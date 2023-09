Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Slot hakt knoop door over Giménez en Ueda

Zaterdag, 30 september 2023 om 10:45 • Wessel Antes • Laatste update: 10:52

Santiago Giménez start zaterdagmiddag in de basiself van Feyenoord volgens het Algemeen Dagblad. De Rotterdammers komen om 16:30 uur in actie tegen Go Ahead Eagles, dat verrassend goed aan het seizoen begonnen is. Ayase Ueda moet dus genoegen nemen met een plek op de bank in aanloop naar het Champions League-duel met Atlético Madrid, waarvoor Giménez dinsdag geschorst is. Hoogstwaarschijnlijk gaat de Japanner wel een redelijk aantal minuten krijgen.

Arne Slot ziet na de overtuigende zege op Ajax (0-4) geen reden om zijn opstelling te wijzigen. Doelman Timon Wellenreuther ziet voor zich weer een defensie staan met Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman. Mats Wieffer, Calvin Stengs en Quinten Timber vormen het Rotterdamse middenveld. Voorin moeten Yankuba Minteh, Giménez en Igor Paixão voor de doelpunten zorgen.

Voor Ueda, die eerder kampte met een spierblessure, kwam het afgelopen week slecht uit dat De Klassieker in twee delen werd gespeeld. Slot had de goaltjesdief graag laten spelen in een oefenwedstrijd. Toch denkt de succescoach dat Ueda klaar is voor het duel met Atlético komende week. “Dat die wedstrijd niet is doorgegaan is geen reden om te zeggen dat hij woensdag niet mee mag doen, maar ik denk dat iedereen kan begrijpen waarom we die oefenwedstrijd hadden gepland. We wilden hem heel graag die speelminuten geven, omdat ik denk dat hij dan fitter aan de start had gestaan. Een goal maken hoeven we hem niet te leren, maar qua fitheid had het beter gekund. En dat geldt niet alleen voor Ueda, maar ook voor andere spelers.”

Luka Ivanusec is nog niet van de partij bij Feyenoord zaterdag. Tijdens de persconferentie van vrijdag sprak Slot over de Kroaat. “Uiteraard gaat zijn herstel steeds een beetje beter, maar het is nog niet goed genoeg om hem morgen te verwachten. Ik verwacht hem ook niet tegen Madrid op woensdag.” De wedstrijd tussen Feyenoord en Go Ahead wordt gefloten door arbiter Jochem Kamphuis en is live te zien op ESPN.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber, Stengs; Minteh, Giménez, Paixão.

Vermoedelijke opstelling Go Ahead Eagles: De Lange; Deijl, Amofa, Nauber, Kuipers; Rommens, Linthorst; Adekanye, Edvardsen; Willumsson, Sow.