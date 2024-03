Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Calvin Stengs maakt mogelijk zijn rentree

Feyenoord hervat de Eredivisie zondagmiddag met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Trainer Arne Slot lijkt op het eerste gezicht niet te zullen sleutelen aan zijn opstelling. De spelers die voor de interlandperiode ontbraken zijn nu ook nog niet (helemaal) fit, terwijl de basisspelers van de laatste weken beschikbaar zijn. Mogelijk maakt Calvin Stengs zijn rentree in de wedstrijdselectie, al is dat nog onzeker wegens enkelklachten.

Justin Bijlow is nog altijd niet beschikbaar en dus staat Timon Wellenreuther onder de lat. De Duitser maakt een uitstekende indruk en zorgt ervoor dat Slot voor een lastige keuze komt te staan wanneer Bijlow weer speelklaar is. In de verdediging worden er evenmin verrassingen verwacht. Lutsharel Geertruida, Thomas Beelen, D√°vid Hancko en Quilindschy Hartman moeten de nul zien te houden. Hartman viel uit bij het Nederlands elftal, maar heeft inmiddels weer meegetraind bij Feyenoord.

Stengs nadert ondertussen zijn rentree. De creatieveling uit Nieuw-Vennep liep in het TOTO KNVB Beker-duel met FC Groningen een knieblessure op, waar hij inmiddels van hersteld is. Stengs liep op de training echter een nieuwe blessure op. "Vandaag (vrijdag, red.) viel Stengs uit omdat hij last had van zijn enkel nadat hij een tik kreeg, dus dat is weer iets nieuws", vertelde Slot op de persconferentie.

"We zullen kijken hoe dat verder gaat. Als Stengs vandaag geen last had gehad van zijn enkel, dan had hij sowieso bij de selectie gezeten zondag. Ik heb nu nog steeds de hoop dat hij dat zal doen, maar dat is vooral afhankelijk van zijn enkel en niet van zijn knie.'' Stengs lijkt een basisplaats in ieder geval te kunnen vergeten. Op het middenveld kiest Slot vermoedelijk voor Ramiz Zerrouki, Mats Wieffer en de meer aanvallend ingestelde Quinten Timber.

Voorin lijkt Slot niet direct aanleiding te hebben om wijzigingen door te voeren ten opzichte van het met 2-3 gewonnen duel met sc Heerenveen. Dat zou inhouden dat Santiago Gimenez andermaal geflankeerd wordt door Yankuba Minteh (rechts) en Luka Ivanusec (links). Net als Bijlow zijn ook Gernot Trauner, Alireza Jahanbakhsh en Antoni Milambo nog niet van de partij. Wel worden zij binnenkort terugverwacht, waardoor Slot binnenkort knopen moet doorhakken.

Net als Feyenoord moet ook FC Utrecht de nodige spelers missen. Naast de geschorste Mike van der Hoorn zijn ook Anthony Descotte, Taylor Booth, Jeppe Okkels, Hidde ter Avest en Ole Romeny er niet bij in De Kuip. "Allemaal met uiteenlopende blessures, maar er staat nog steeds een mooie selectie", vertelde trainer Ron Jans op de clubwebsite van de Domstedelingen. Jong FC Utrecht-spelers Joshua Mukeh, Silas Andersen en Nazjir Held hebben door de vele afwezigen meegetraind in aanloop naar Feyenoord-uit.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber, Zerrouki; Minteh, Gimenez, Ivanusec.

Vermoedelijke opstelling FC Utrecht: Barkas; Vesterlund, Flamingo, Viergever, El Karouani; Bozdogan, Toornstra, Iqbal; Azarkan, Lammers, Boussaid.

