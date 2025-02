Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Brian Priske mist bijna heel elftal tegen PSV

Feyenoord hoopt zich woensdagavond in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker tegen PSV te herstellen van de nederlaag in De Klassieker (2-1). Makkelijk zal het echter niet worden voor de Rotterdammers, daar er maar liefst negen spelers ontbreken met een blessure. Het duel in het Philips Stadion begint om 18.45 uur en is live te zien op ESPN 1.

Van Justin Bijlow, Jordan Lotomba, Ramiz Zerrouki, Chris-Kévin Nadje en Calvin Stengs was al bekend dat zij voorlopig niet beschikbaar zijn. Brian Priske voegde daar dinsdag op het persmoment nog vier namen aan toe.

“We hebben nog een aantal blessures en een aantal spelers die niet beschikbaar zijn”, aldus de 47-jarige Deen. “Gernot Trauner, Anis Hadj Moussa, Quilindschy Hartman en Bart Nieuwkoop zijn niet beschikbaar voor de wedstrijd van morgen.”

Door alle blessures blijven er niet veel smaken over voor Priske. Timon Wellenreuther zal het doel verdedigen tegen PSV. Givairo Read zal bij de afwezigheid van Nieuwkoop als rechtsachter beginnen, Thomas Beelen vervangt Trauner in het hart van de defensie. De achterhoede wordt gecompleteerd door Dávid Hancko en Hugo Bueno.

Op het middenveld lijkt Quinten Timber fit genoeg om te kunnen beginnen tegen PSV. De aanvoerder viel tijdens De Klassieker al in en was meteen goed voor de gelijkmaker. De basisplaats van Timber zal ten koste gaan van Jakub Moder. De andere twee plaatsen op het middenveld zijn voor Hwang In-beom en Antoni Milambo.

Ook voorin is het wederom puzzelen voor Priske. Door het vertrek van Santiago Gimenez zal Ayase Ueda, net als tegen Ajax, in de spits beginnen. Op linksbuiten is er logischerwijs weer plaats voor Igor Paixão.

Op rechtsbuiten ontbreekt Hadj Moussa dus. De Algerijn speelde in zijn carrière nog nooit zoveel wedstrijden achter elkaar en is niet fit. Hij zal worden vervangen door Ibrahim Osman, die tegen Ajax nog ontbrak, omdat hij te laat was voor de teambespreking.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Bueno; Milambo, Hwang, Timber; Osman, Ueda, Paixão.