Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Arne Slot ziet ziekenboeg leegstromen

Feyenoord kan zondag een volgende grote stap zetten richting directe Champions League-kwalificatie. De Rotterdammers nemen het in Limburg op tegen Fortuna Sittard en zien met Justin Bijlow en Gernot Trauner twee ervaren krachten terugkeren in de wedstrijdselectie. Een basisplaats zit er desondanks nog niet in voor het pas net weer fitte tweetal. De wedstrijd begint om 14:30 uur en is te zien op ESPN 1.

Feyenoord kende enige tijd een vrij volle ziekenboeg. Vorige week kon de huidige nummer twee van de Eredivisie al de terugkeer van Alireza Jahanbakhsh, Antoni Milambo en Luka Ivanusec in de wedstrijdselectie vieren. Nu zijn ook aanvoerder Trauner en Bijlow weer terug en klaar om in actie te komen, al komt een basisplaats dus nog wel te vroeg.

''Voor Gernot is de kans groter dan voor Justin", ging Slot in op mogelijke speelminuten tegen Fortuna voor de Oostenrijker en Nederlander. "Over het algemeen valt een speler eerder in dan een keeper. Justin gaat niet starten, nee." Bijlow zal ook over een week niet starten, wanneer Feyenoord in de eigen Kuip de bekerfinale speelt tegen NEC. "Timon zal dan keepen en vanaf daar gaan we verder kijken."

Wellenreuther zal dan ook tegen Fortuna onder de lat staan. In de verdediging zou Slot, bij afwezigheid van de geblesseerde Quilindschy Hartman, kunnen kiezen voor Marcos López. Het ligt echter in de lijn der verwachting dat Slot geen wijzigingen zal doorvoeren ten opzichte van de historische zege op Ajax vorig weekend (6-0). Dat zou inhouden dat Bart Nieuwkoop (rechts) en Lutsharel Geertruida (links) de backs zijn en dat Thomas Beelen en Dávid Hancko in het hart van de verdediging staan.

Op het middenveld lijkt Calvin Stengs andermaal aan de aftrap te staan. De creatieveling moest bijna alle wedstrijden van Feyenoord in maart missen wegens een knieblessure, maar stond sindsdien alweer tweemaal in de basis. Zeker met het oog op de bekerfinale lijkt Slot hem nog meer ritme op te willen laten doen. Quinten Timber en Mats Wieffer staan in dat geval achter Stengs. Voorin wordt Santiago Gimenez geflankeerd door Yankuba Minteh (rechts) en Igor Paixão (links). Naast Hartman is alleen Gjivai Zechiël niet beschikbaar voor Slot.

Fortuna kende geen optimale voorbereiding op het duel met Feyenoord. Zo staat er een groot vraagteken achter de naam van Kaj Sierhuis. De geboren Griek, die dit seizoen al goed was voor twaalf Eredivisie-treffers, kampt met enkele pijntjes. "Ik probeer nu langzaam op te bouwen om zondag tegen Feyenoord fit te zijn", blikte Sierhuis vooruit in gesprek met. "Het hangt van zaterdag en zondag af of het goed genoeg is."

Ook een andere geboren Griek, Dimitrios Siovas, is onzeker voor het treffen met Feyenoord. Er zijn 'zorgen over de fitheid' van de mandekker uit Drama. Daarnaast is ook het meespelen van Nathan Markelo onzeker. Net als Siovas is hij niet geheel fit. Rodrigo Guth is wel fit, maar wegens een schorsing zal hij verstek moeten laten gaan. De Limburger verwacht Sierhuis en Siovas 'gewoon' aan de aftrap.

Vermoedelijke opstelling Fortuna Sittard: Verrips; Pinto, Voet, Siovas, Dijks; Özyakup, Duarte, Oratmangoen; Lonwijk, Sierhuis, Córdoba.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Nieuwkoop, Beelen, Hancko, Geertruida; Wieffer, Stengs, Timber; Minteh, Gimenez, Paixão.

