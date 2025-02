Vermoedelijke opstelling FC Twente: Oosting staat voor lastige keuze spitspositie voor return tegen Bodø/Glimt

FC Twente neemt het donderdagavond in Noorwegen voor de return in de tussenronde van de Europa League op tegen FK Bodø/Glimt. De Tukkers beschikken over nagenoeg alle spelers en daardoor moet Joseph Oosting een keuze gaan maken in de spits. Dit zijn naar verwachting de elf namen die het voor FC Twente moeten gaan doen.

Lars Unnerstall is de onbetwiste nummer één bij Twente. Daar bestaat het hele seizoen al geen twijfel over en daarom zal ook nu de Duitser weer het doelverdedigen. In de verdediging heeft Oosting meer opties die aan elkaar gewaagd zijn.

Op de linksbackpositie staat Bas Kuipers geposteerd. Na het recente vertrek van Anass Salah-Eddine naar AS Roma hebben de Enschedeërs nog maar één optie over op die positie. Centraal zal Gustaf Lagerbielke spelen naast Mees Hilgers, die weer fit is na een blessure. Op de rechtsbackpositie begint Bart van Rooij, die dit seizoen een van de betere spelers van Twente is.

Op het middenveld speelt Twente met twee controlerende en één aanvallende middenvelder. Michal Sadílek zal de meer verdedigende rol op zich nemen en speelt naast kersverse vader Michel Vlap, die de aanvallers moet ondersteunen. Voor hen staat Eredivisie-topscorer Sem Steijn, die dit seizoen al 21 keer heeft gescoord in 33 officiële wedstrijden.

Voorin heeft Oosting veel opties op de flanken. Op rechts krijgt Daan Rots de voorkeur boven Taylor Booth. Aan de linkerkant begint de Tunesiër Sayfallah Ltaief. Winteraanwinst Naci Ünüvar zal vermoedelijk op de bank plaatsnemen.

In de spits moet Oosting de keuze maken tussen Sam Lammers en Ricky van Wolfswinkel. In de heenwedstrijd begon de nog niet volledig fitte Lammers op de bank, maar in de competitie mocht hij tegen RKC Waalwijk zijn rentree maken in de basis. Met een schitterend doelpunt was het jeugdproduct van PSV direct belangrijk voor de Tukkers.

Concurrent Van Wolfswinkel is een twijfelgeval, vanwege zijn fitheid. Daardoor lijkt de keuze van Twente-trainer Oosting te vallen op Lammers. Younes Taha ontbreekt bij de Enschedeërs. De Marokkaan is nog steeds herstellende van een gebroken been en zal nog een tijdje uit de roulatie zijn.

Vermoedelijke opstelling FC Twente: Unnerstall, Van Rooij, Hilgers, Lagerbielke, Kuipers, Sadílek, Vlap, Steijn, Rots, Ltaief en Lammers.